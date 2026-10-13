La bolsa de São Paulo cierra con una bajada del 1,04 % por la cautela electoral en Brasil

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São Paulo, 13 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este martes con una bajada del 1,04 % tras haber alcanzado su máxima histórica el pasado viernes y del festivo del lunes, debido a la cautela con que los inversores recibieron los nuevos sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de Brasil.

El Ibovespa, el índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó el día en los 206.887 puntos tras haber cerrado el viernes en 209.066 puntos, su máximo histórico.

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Las encuestas divulgadas este martes indican que el senador opositor Flávio Bolsonaro, que venció la primera vuelta y es el preferido del mercado debido a su propuesta de una política económica de tinte liberal, tiene un estrecho margen en la segunda vuelta, de entre uno y tres puntos de ventaja, sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

El mercado bursátil se anotó varios récords seguidos la semana pasada ante la expectativa de que la ventaja del senador ultraderechista era mayor para la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

En el mercado de cambio, igualmente impactado por la cautela electoral, el real brasileño se depreció un 0,71 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,0198 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial.

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De los papeles tradicionalmente más negociados en la plaza paulista, los preferenciales de la petrolera Petrobras cerraron con una subida del 1,52 % debido al aumento del precio del crudo en los mercados internacionales, y los ordinarios del gigante minero Vale con una caída del 1,09 %.

Las acciones del índice Ibovespa que cerraron con las mayores caídas este martes fueron las ordinarias de la empresa de alquiler de máquinas y equipos Vamos, con una bajada del 11,22 %, seguidas por las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Casas Bahía (-10 %).

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En la punta contraria, los papeles del Ibovespa que concluyeron la jornada con las mayores subidas fueron los ordinarios del productor de etanol Sao Martinho, con un avance del 4,35 %, seguidos por los preferenciales del fabricante de calzados Alpargatas (+4,14 %).

El volumen financiero negociado durante la jornada fue de 45.641,3 millones de reales (unos 9.082,1 millones de dólares), en unas 5,8 millones de operaciones. EFE