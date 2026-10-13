Guardar

KARL LAGERFELD AMPLÍA SU CARTERA RESIDENCIAL GLOBAL CON SU PRIMER PROYECTO EN AMÉRICA LATINA

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2026

Desarrollado en asociación con Grupo Bosque Real, el proyecto de 73 residencias lleva el lenguaje de diseño de KARL LAGERFELD a Bosque Real en Huixquilucan, México.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- KARL LAGERFELD anuncia una nueva asociación con Grupo Bosque Real para desarrollar KARL LAGERFELD Residences | Bosque Real, el primer proyecto residencial de la Maison en América Latina. Ubicada en Bosque Real, en Huixquilucan, una de las comunidades residenciales más destacadas de México, la torre de 38 pisos comprenderá 73 residencias, incluidos dos penthouses y una casa con jardín, con vistas panorámicas al campo de golf, las áreas verdes circundantes y el horizonte de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El proyecto traslada la estética personal y el punto de vista distintivo de Karl Lagerfeld a un nuevo contexto arquitectónico. Desde la experiencia de llegada y las residencias privadas hasta los espacios de bienestar, sociales y recreativos, los interiores reflejan fielmente sus propios gustos, referencias y estilo de vida, al mismo tiempo que responden al paisaje, la luz y la materialidad de su entorno mexicano.

"Nuestra asociación con KARL LAGERFELD marca una nueva expresión de residencias de marca en México y América Latina", afirma Marcos Salame, presidente del consejo de administración de Grupo Bosque Real. "El proyecto refleja nuestra ambición compartida de crear una experiencia completamente nueva que se siente contemporánea, meditada y relevante para la vida de lujo actual.

PUBLICIDAD

Juntos, estamos creando mucho más que una dirección emblemática: estamos introduciendo un nuevo estándar para las experiencias residenciales en Bosque Real".

"Karl nunca limitó su creatividad a una sola disciplina, y nosotros tampoco", afirma Pier Paolo Righi, director ejecutivo (CEO) de KARL LAGERFELD. "México marca un nuevo y emocionante capítulo en nuestro viaje de desarrollo residencial, a medida que continuamos explorando cómo se puede experimentar el lenguaje de diseño de la Maison de nuevas maneras. Nuestra asociación con Grupo Bosque Real nos brinda la oportunidad de traducir la perspectiva distintiva de Karl a un contexto completamente nuevo, con nuestro primer proyecto residencial en América Latina".

PUBLICIDAD

Los interiores se desarrollaron en colaboración con The One Atelier, con la guía creativa de Caroline Lebar, directora creativa de interiores en KARL LAGERFELD, quien trabajó junto a Karl Lagerfeld durante más de 35 años. Basándose en su profundo conocimiento de su estética personal y del lenguaje de diseño de la Maison, los espacios traducen estas referencias a través de materiales, proporciones, contrastes, luz y detalles.

El gran vestíbulo establece inmediatamente esta conexión. En su corazón, una monumental biblioteca de acero inoxidable cepillado se eleva 9.71 metros a través del espacio, un elemento arquitectónico definitorio inspirado en el amor de Karl Lagerfeld por los libros durante toda su vida y las bibliotecas de piso a techo que llenaban sus propias casas y estudios. Ubicada junto a la escalera y extendiéndose por la planta baja hasta el entresuelo, da expresión física a uno de los elementos más personales y reconocibles de su mundo.

PUBLICIDAD

Imponentes paredes de travertino y un mostrador de recepción de piedra escultórica crean una interacción de escala, material y textura. Arriba, las lámparas colgantes diseñadas a medida por Max Sauzé, basadas en su icónica lámpara Cassiopea de la década de 1970, forman una nube suspendida de aluminio, uno de los materiales favoritos de Karl Lagerfeld.

Las residencias están concebidas en torno a proporciones generosas, privacidad y una fuerte conexión entre la vida interior y exterior. Con solo dos residencias por piso, cada una abarca más de 475 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones, pisos de madera hechos a medida con un patrón geométrico inspirado en el Art Decó y aberturas de piso a techo que enmarcan vistas del campo de golf, el paisaje circundante y el horizonte de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Las amplias terrazas privadas se convierten en extensiones al aire libre del hogar, con espacios dedicados para cenar, descansar y cocinar. La transición entre el interior y el exterior permite que la vegetación circundante y el paisaje urbano se conviertan en una parte integral de la vida diaria, mientras que los vestidores de generosas proporciones aportan otro elemento estrechamente vinculado al mundo de la moda de Karl.

Los interiores también establecen un diálogo con su entorno mexicano. Geometrías simples, luz natural, vegetación y una paleta de materiales sobria se complementan con materiales y artesanía de raíces locales, que incluyen basalto, tezontle, madera de Tzalam, concreto pulido y terrazo hecho a mano. El contraste, la reflexión, el enmarcado y la interacción de luces y sombras se utilizan como principios arquitectónicos en todo momento, arraigando los espacios en los códigos de diseño de la marca al tiempo que otorgan al proyecto un carácter específico de Bosque Real.

PUBLICIDAD

La misma atención se extiende a los espacios compartidos, concebidos menos como un conjunto de comodidades y más como una extensión de la experiencia residencial. Alrededor de la piscina de travertino y el jacuzzi, los generosos salones y espacios sociales crean la atmósfera acogedora de un club exclusivo para miembros, diseñado tanto para reunirse y pasar tiempo juntos como para la relajación.

Las instalaciones de bienestar incluyen una sala de tratamientos, sauna, baño de vapor, barra de jugos, estudio de spinning y gimnasio panorámico. Más allá del bienestar, los espacios compartidos incluyen un cine privado, una sala de puros, áreas dedicadas para niños y adolescentes, una sala de negocios, un espacio para eventos, una cancha de pádel y áreas para comer y socializar.

PUBLICIDAD

Los muebles de KARL LAGERFELD MAISON aparecen en todos los espacios comunes, incluido el cine privado, aportando otra capa del lenguaje de diseño de la Maison al proyecto. Las citas de Karl Lagerfeld

proporcionan una firma recurrente, un hilo conductor que recorre todos los proyectos residenciales de KARL LAGERFELD, conectando aún más los espacios con su ingenio perdurable y su punto de vista.

Con más de tres décadas de experiencia, Grupo Bosque Real es uno de los nombres consagrados en el desarrollo residencial de alta gama en México. Su emblemática comunidad Bosque Real se ha convertido en uno de los destinos residenciales más distinguidos de la región, reuniendo arquitectura, paisaje, infraestructura y estilo de vida dentro de un entorno planificado maestro.

El proyecto une a KARL LAGERFELD y Grupo Bosque Real con The One Atelier apoyando la traducción de la identidad de diseño en la experiencia espacial y de interiores, y al Arq. Oscar Enríquez y su equipo junto con Jafif Arquitectos, dando forma a la relación arquitectónica entre la torre y su paisaje circundante.

"Nuestro papel fue traducir el lenguaje de diseño del proyecto en espacios que ofrezcan un estilo de vida y se mantengan fieles a los códigos de diseño distintivos de la marca KARL LAGERFELD", afirma Michele Galli, director ejecutivo (CEO) de The One Atelier. "En Bosque Real, eso significó crear un diálogo natural entre su estética distintiva y un contexto local mexicano, utilizando materialidad, luz, proporción y artesanía para crear una experiencia coherente en todos los espacios de amenidades y los interiores de las residencias".

El proyecto se dará a conocer oficialmente en la Ciudad de México el 8 de octubre con un evento inmersivo.

Concebido como un viaje a través del mundo de KARL LAGERFELD Residences Bosque Real, la experiencia revelará diferentes facetas del proyecto a través de una serie de espacios inspirados en el mundo creativo de Karl Lagerfeld y el diseño de las residencias. Con la participación de invitados del mundo de la moda, el diseño, los bienes raíces y la cultura, la noche marcará la primera gran presentación del proyecto en México.

residenciales de la Maison, que incluye proyectos en Lisboa, Marbella, Dubái y Ras Al Khaimah. Se espera que el proyecto esté concluido a principios de 2029.

CONTACTO: sergio@trilogystudio.com.mx

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/karl-lagerfeld-amplia-su-cartera-residencial-global-con-su-primer-proyecto-en-america-latina-302907639.html

FUENTE Grupo Bosque Real