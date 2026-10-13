Fundación Abertis y UNICEF renuevan su alianza hasta 2028 con 1,4 millones de euros para la infancia en Brasil y México

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La Fundación Abertis y UNICEF han renovado su alianza internacional hasta 2028 con una inversión prevista de 1,4 millones de euros destinados a la infancia en Brasil y México, según han informado ambas entidades.

El acuerdo da continuidad al proyecto iniciado en 2017 y se centrará en dos programas, la promoción de ciudades más seguras e inclusivas para la infancia en Brasil y la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con enfoque de género en México.

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Esta nueva etapa del proyecto mantendrá los programas que ambas entidades ya desarrollan en los dos países, en colaboración con administraciones públicas, comunidades educativas, organizaciones sociales y adolescentes.

"Esta renovación reafirma nuestro compromiso con la infancia y la adolescencia, y con la capacidad de la educación, la movilidad segura y la innovación para transformar vidas. Junto a UNICEF, queremos consolidar soluciones que respondan a los retos de cada territorio y que generen oportunidades duraderas para quienes más las necesitan", ha indicado Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis.

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Por su parte, la presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa, ha afirmado que la alianza "demuestra cómo el sector privado puede contribuir a que más niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos más seguros y con más oportunidades". Ha añadido que esperan que "este ejemplo inspire a otras empresas a sumarse a este compromiso con la infancia".

Según las entidades, desde 2017 la alianza ha trabajado en la falta de infraestructuras seguras en zonas escolares, en el comportamiento de conductores y acompañantes y en la promoción de una movilidad segura para la infancia mediante la concienciación y la capacitación en países donde la seguridad vial supone un riesgo. En 2024 se incorporó el programa STEM en México, orientado a acercar a niñas y adolescentes a las disciplinas científicas y matemáticas.

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En Brasil, las dos entidades reforzarán Agenda Cidade, una iniciativa dirigida a que niños y adolescentes de territorios urbanos vulnerables accedan de forma segura a servicios esenciales como la educación, la salud, la protección social y los espacios públicos. El programa se desarrollará en Manaos, Río de Janeiro y São Paulo y beneficiará a cerca de 127.000 menores.

En México, el programa STEM seguirá desarrollándose en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Prevé formar a 3.000 docentes en metodologías STEM con perspectiva de género, capacitar a 510 orientadores laborales y llegar a 34.000 niños y adolescentes en los tres territorios.

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Según la Fundación y UNICEF, Fundación Abertis fue la primera organización del mundo en aliarse con la agencia de la ONU para mejorar la seguridad vial infantil. Desde 2017 han trabajado en países como Jamaica, India, México y Brasil.

En Brasil, el programa de movilidad segura ha llegado a más de 260.000 jóvenes, de los que más de 20.000 han participado en acciones de formación, participación e incidencia pública. En México, el programa STEM ha beneficiado a casi 12.000 estudiantes y ha formado a cerca de 1.200 docentes. En India, entre 2022 y 2025, el programa educó en seguridad vial a casi 4,5 millones de menores en Telangana, Maharashtra y Gujarat, según las cifras de la Fundación y UNICEF.

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