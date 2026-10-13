Francia y Chad acuerdan dar un nuevo paso en su cooperación en defensa

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París, 13 oct (EFE).- Francia y Chad acordaron reforzar su cooperación en materia de defensa mediante una declaración de intenciones firmada este martes, durante la visita oficial a París del presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby.

Tras recibirle en el Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en sus redes sociales que la declaración constituye una nueva etapa en el fortalecimiento de la asociación de defensa entre ambos países.

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"Con la firma hoy de una declaración de intenciones, damos un nuevo paso y consolidamos el fortalecimiento de nuestra asociación de defensa, en la lógica de una relación renovada", basada "en el respeto mutuo", destacó Macron.

Fueron la ministra francesa de las Fuerzas Armadas y de los Antiguos Combatientes, Catherine Vautrin, y su homólogo chadiano, el general Issakha Malloua Djamouss, los encargados de firmar el documento, destinado a impulsar el desarrollo de las capacidades militares de Chad en "ámbitos innovadores", según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa francés.

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El acuerdo se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación militar y de capacidades entre Francia y Chad, un país marcado por la persistencia de la amenaza yihadista en la cuenca del lago Chad, la inestabilidad en los países vecinos del Sahel y las repercusiones de la guerra en Sudán, que ha provocado la llegada de un elevado número de refugiados al este del país.

A finales de junio de 2026, Chad albergaba a más de 1,37 millones de refugiados sudaneses, según datos de la ONU.

Por su parte, Macron destacó asimismo la cooperación cultural y económica y las oportunidades para las empresas de ambos países, en el marco de una asociación que, según dijo, debe beneficiar a sus respectivas poblaciones.

Las relaciones entre Francia y Chad atraviesan una fase de acercamiento tras la ruptura militar de 2024, cuando Yamena puso fin al acuerdo de defensa bilateral y París retiró sus tropas en enero de 2025.

Desde entonces, ambos países buscan reconstruir sus vínculos sobre nuevas bases, con mayor énfasis en la cooperación económica y una colaboración militar adaptada a las exigencias de soberanía de Chad. EFE