El Kospi surcoreano cae más de un 6 % en la apertura, lastrado por las tecnológicas

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(Actualiza cifras e incluye suspensión temporal de negociaciones)

Tokio, 13 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más de un 6 % en la apertura de la sesión de este martes, lastrado por las compañías tecnológicas, tras las pérdidas registradas en la víspera en el mercado estadounidense.

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Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador bajaba el 6,05 %, ó 386,1 puntos, hasta los 6.998,14 enteros, después de que en la víspera restara el 3,65 %.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía el 4,22 %, o 35,87 puntos, hasta las 813,32 unidades.

Tras estas pronunciadas caídas, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas.

El parqué surcoreano se vio arrastrado a la baja después de que Wall Street cerrara en terreno mixto, aunque con caídas en el sector tecnológico, ante la subida del precio del petróleo y mientras los inversores esperan el próximo dato de inflación y los resultados de los principales bancos estadounidenses.

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El valor de referencia local, el del fabricante de chips Samsung Electronics, se desplomaba cerca de un 5,8 %, mientras que su rival SK hynix retrocedía un 7,5 %.

Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, perdía alrededor del 10,5 %

A su vez, la firma de inversión en tecnología SK Square se hundía más de un 10 %, y el gigante de internet Naver se depreciaba un 2,55 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se anotaba una caída del 2,9 %, mientras que LG Electronics sufría un descenso de un 4 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor bajaba el 5,31 %, y su empresa hermana Kia el 2,6 %.

Las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean caían el 1,5 % y el 3,1 %, respectivamente.

En defensa, Hanwha Aerospace perdía el 3,48 %, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, descendía el 2,5 %, y LIG Defense & Aerospace se dejaba el 4,54 %. EFE