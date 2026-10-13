El FMI proyecta un crecimiento económico del 5 % para Venezuela en 2026

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Caracas, 13 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela para este año, según reveló este martes en su informe perspectivas mundiales (WEO), en el que considera que el crecimiento llegará al 7 % en 2027.

En el mismo documento estimó una inflación anual de 467,9% para el cierre del presente ejercicio en Venezuela, donde expertos señalan que una de las principales causas de este incremento es el aumento de la cotización del dólar, principal referente para cotizar bienes y servicios en el país petrolero como consecuencia de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

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Para 2027, el organismo internacional proyecta un crecimiento económico para Venezuela del 7 %, mientras que el promedio anual de inflación se desaceleraría a un 174 %.

Con la deposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero, el FMI y Venezuela retomaron los contactos en abril, después de siete años de suspensión, y el país volvió a tener acceso a ciertos recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación tras los terremotos de junio.

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El 1 de octubre, la portavoz del organismo Julie Kozack dijo en rueda de prensa en Washington que el FMI explora con las autoridades de Venezuela la vuelta al país con una oficina, a falta de definir los formatos y calendarios, y confirmó que por el momento Caracas no ha solicitado ningún programa de fondos de organismo.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo el pasado 21 de septiembre un encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el que abordaron el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que salió del organismo en 2019.

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En abril pasado, el FMI explicó en nota de prensa que con el restablecimiento de relaciones una primera prioridad es ayudar a Venezuela a reanudar la elaboración y provisión de los datos económicos requeridos en virtud de los Artículos del Acuerdo del FMI, para que el personal del Fondo pueda evaluar la evolución y las políticas macroeconómicas. EFE