El chileno Jarry y el argentino Burruchaga participarán en el Challenger de Guayaquil

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Guayaquil (Ecuador), 13 oct (EFE).- El chileno Nicolás Jarry y el argentino Román Burruchaga destacan en la lista de figuras que disputarán del 25 de octubre al 1 de noviembre el Challenger de Guayaquil, la ciudad portuaria situada en el suroeste de Ecuador, anunciaron este martes los organizadores.

El torneo, que se disputará en las canchas de arcilla del anexo del Guayaquil Tenis Club, reunirá también a tenistas de Alemania, Dinamarca, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, México, República Dominicana y Ecuador.

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"La presencia del chileno Jarry potencia más la gran lista de inscritos para el torneo guayaquileño", destaca un comunicado divulgado hoy, que anuncia la presencia de los argentinos Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, así como Francisco Comesaña y Federico Coria.

Jarry alcanzó el puesto 16 de la clasificación durante 2024, año en que llegó a la final del Máster 1000 de Roma. Además, se ha adjudicado tres títulos de la ATP. El chileno volvió a las canchas tras recuperarse de una lesión en abril pasado.

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El Challenger de Ecuador da al campeón 75 puntos para la clasificación de la ATP y 44 al otro finalista.

Burruchaga está situado en el puesto 62 de la clasificación de la ATP y será cabeza de serie del torneo ecuatoriano.