Concluye positivamente la operación del papa para extirparle un nódulo en el pulmón

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Ciudad del Vaticano, 13 oct (EFE).- El papa León XIV se sometió este martes en el Policlínico Gemelli de Roma a una operación en la que le extirparon un nódulo de un pulmón y que ha concluido con éxito, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el escueto mensaje que el Vaticano ha remitido a los medios, tras la operación del pontífice.

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El equipo médico encargado de extirparle el nódulo pulmonar ha estado dirigido por el cirujano Stefano Margaritora, catedrático titular que lidera el servicio de cirugía torácica del Gemelli desde hace diez años.

A la espera de más información, aún se desconocen los detalles sobre la operación, el tiempo que ha durado, la naturaleza del nódulo o cómo será la recuperación y posoperatorio de León XIV.

La intervención se ha producido tan solo 48 horas después de que el papa anunciara el pasado domingo tras el rezo del ángelus que en un control médico -rutinario, según precisó después el Vaticano- le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado".

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El ingreso hospitalario de León XIV se produjo este mismo martes pasadas las 13.00 horas con la llegada del papa al hospital, al que entró caminando tranquilamente acompañado de sus dos secretarios y su médico personal, Luigi Carbone.

El pontífice ha sido ingresado en la planta 10 del Gemelli -"El Vaticano Tres", como lo llamó Juan Pablo II- pero no en el apartamento que tradicionalmente se reserva a los pontífices ya que este área se encuentra en reestructuración.

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Robert Prevost, que el pasado 14 de septiembre cumplió 71 años, deberá permanecer en el Gemelli unos días para su recuperación posoperatoria. De hecho su agenda de audiencias ha sido cancelada hasta el martes 20 de octubre.

La intervención quirúrgica del papa estadounidense-peruano se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo.

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Ese día durante su saludo a los miembros de la Hermandad del peruano Señor de los Milagros en Roma, León XIV agradeció el respaldo de los fieles: "Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", aseguró.

Este problema de salud de Robert Prevost es el primero que se le conoce públicamente desde que fue elegido papa en mayo de 2025. Fue él mismo quien anunció al mundo esta operación el pasado domingo, en un mensaje que también ha marcado un punto de inflexión por su transparencia, ya que tradicionalmente la salud de los papas ha sido un tabú

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"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", declaró con tono sereno y tranquilo.

Desde su sorpresivo anuncio, el papa ha recibido numerosas muestras de solidaridad de centenares de fieles de todo el mundo, así como de líderes internacionales y políticos.

Esta tarde, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina convocó el rezo de un rosario en la capilla del Gemelli para expresar la cercanía de los fieles de la capital italiana al papa. EFE

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