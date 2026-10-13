CCOO y UGT piden que el SMI suba al menos un 7% en 2027, hasta los 18.290 euros anuales

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Los sindicatos UGT y CCOO consideran que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería subir, como mínimo, un 7% para 2027, lo que situaría su cuantía en 18.290,58 euros, 1.196 euros brutos anuales más que los 17.094 euros actuales.

Así lo ha avanzado este martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa junto a CCOO para presentar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, en la que ha señalado que ambas organizaciones sindicales expondrán al Ejecutivo su demanda para la actualización del salario mínimo el próximo año.

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Álvarez ha explicado que su propuesta tiene en cuenta el desfase de en torno al 2% entre la subida del 3,1% aplicada al SMI en febrero de este año y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha encargado a la comisión asesora del SMI que haga su propuesta de subida para 2027 antes de este mes o a principios de noviembre, como tiempo máximo.

No obstante, Díaz no especificó si dará tiempo a aprobar esta subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sí ha recalcado que para el 1 de enero las empresas ya deberían conoce cuánto va a subir el salario mínimo en 2027.

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