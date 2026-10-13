Bulgaria pide asistencia a la UE y la OTAN en la investigación de los ataques con drones a dos buques

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Bulgaria ha solicitado este lunes asistencia técnica a la Unión Europea y a la OTAN a fin de continuar con la investigación sobre los ataques con drones del pasado martes contra dos buques comerciales en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro, uno de los cuales terminó hundido.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha subrayado la necesidad de contar con el apoyo de aliados y ha pedido que el asunto se trate con carácter prioritario en cartas dirigidas al presidente del Consejo Europeo, António Costa; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según ha recogido la radiotelevisión estatal búlgara, BNT.

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Radev ha solicitado la ayuda de la Agencia Europea de Seguridad Marítima después de que los esfuerzos de Bulgaria no lograran localizar ningún resto de dron que pudiera ayudar a determinar su origen, pese a destacar las medidas emprendidas por Sofía tanto durante la operación de búsqueda y rescate como en el marco de la investigación sobre el ataque.

Asimismo, el dirigente de Bulgaria también busca la asistencia en la investigación de sus aliados en la OTAN y de la Comisión Europea y sus agencias para examinar todas las pruebas físicas disponibles, los datos de satélite y toda la información recopilada en relación con el ataque.

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El mandatario ha condenado categóricamente los ataques militares contra la navegación mercante y la tripulación civil, y se ha mostrado firmemente decidido a identificar a los responsables. Además, ha manifestado que, una vez que se haya determinado la responsabilidad del ataque, Sofía está decidida a adoptar todas las medidas diplomáticas y jurídicas a su alcance contra los responsables, de conformidad con el Derecho Internacional.

Los buques alcanzados el pasado martes fueron el 'Able', con bandera de Palaos, y el 'Alfa Watan', con pabellón de Togo y que sufrió daños estructurales que provocaron su hundimiento a unas 70 millas (unos 130 kilómetros) de la costa y la desaparición de toda la tripulación que viajaba a bordo.

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Por su parte, los 18 tripulantes del 'Able', que sufrió un incendio tras el ataque, lograron abandonar el barco y fueron rescatados por un ferri búlgaro que se desvió a la zona para prestar asistencia.

Ambos buques fueron alcanzados en torno a las 4.00 horas (hora local) en una zona ubicada al este del cabo de San Atanasio y la ciudad de Byala, un incidente que llevó entonces al primer ministro de Bulgaria a convocar una reunión de emergencia para abordar la situación.

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