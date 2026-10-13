Argentina desea pronta recuperación a León XIV y prosigue con preparativos para su visita

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Buenos Aires, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina expresó su deseo de que León XIV, sometido este martes a una operación en Roma, se recupere pronto, y dijo que continúa adelante con los preparativos para la visita que el papa tiene previsto hacer en noviembre al país suramericano.

"Desde el Gobierno nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al santo padre una pronta y completa recuperación", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier.

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León XIV, de 71 años, fue operado este martes en el Hospital Gemelli de Roma por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según informó este martes la oficina de prensa del Vaticano, que detalló que el procedimiento duró unos 90 minutos y que se llevó a cabo sin complicaciones.

"Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento, con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades", añadió Ravier.

Este lunes, el presidente de Argentina, Javier Milei, había dicho en una entrevista que su Gobierno estaba dispuesto a hacer los "ajustes" necesarios en caso de que la visita del papa a Uruguay, Argentina y Perú, prevista para dentro de un mes, debiera ser reprogramada por la operación.

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Pero este martes, el Gobierno argentino informó en un comunicado que "hasta el momento, no se registraron modificaciones en el itinerario previsto" del viaje apostólico y que "continúan los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios" para la llegada del pontífice al país.

Según el itinerario del viaje confirmado en septiembre pasado por la San Sede, León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay el domingo 8 de noviembre, viajará a la ciudad de Córdoba el día 10 y cerrará su periplo en Argentina el 11 con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), para partir luego rumbo a Perú. EFE

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