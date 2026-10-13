3-0. El Arsenal golea tras una hora de sufrimiento

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Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El Arsenal, vigente subcampeón de Europa, sumó su segunda victoria consecutiva en la presente edición de la Liga de Campeones, al imponerse ester martes por 3-0 a un Lille que, tras hacer sufrir lo indecible durante una hora al equipo inglés, acabó sucumbiendo ante la calidad y el empeño de los 'gunners'.

Si alguien pensaba por las rotaciones que efectuó Mikel Arteta, que dejó de inicio en el banquillo a piezas básicas como el noruego Martin Odegaard, Bukayo Saka o el alemán Kai Havertz, que al Arsenal le aguardaba una plácida noche es que no conocía al Lille.

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Davide Ancelotti, hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, ha construido un sólido equipo, que no sólo parece dispuesto a dar guerra en el campeonato francés, donde el Lille es segundo, sino también en Europa.

Tal y como pudo comprobar el Arsenal que sufrió lo indecible para encontrar el más mínimo resquicio en el entramado del conjunto galo, que pareció cada vez más y más cómodo sobre el terreno ante la incapacidad de los 'gunners' para generar auténticas situaciones de peligro

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De hecho, la mejor ocasión del equipo londinense llegó a los veinte minutos en una irrupción en el área del centrocampista brasileño Bruno Guimaraes que no acertó a introducir en la portería un buen baló servido por el neerlandés Jurrien Timber.

Quien sí envió el balón a las redes fue el delantero japonés Ayase Ueda que dos minutos después llevó el miedo a las gradas del Emirates Stadium al firmar un gol, que finalmente no subió al marcador por posición antirreglamentaria de su compañero, el islandés Hakon Haraldson.

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Un susto que pareció hacer reaccionar al Arsenal que poco a poco encerrando al Lille en su propia área, aunque sin el acierto necesario para acabar con la resistencia del equipo francés pese al empeño del español Mike Merino y del brasileño Bruno Guimaraes, que rozó el gol antes de llegar al descanso con un disparo lejano.

El mismo guion que se vivió en el arranque de una segunda mitad en la que los de Mikel Artera siguieron careciendo de la claridad necesaria para desatascar un partido, que se le fue atragantando cada vez más y más al conjunto inglés.

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Circunstancia que obligó al preparador del Arsenal a desdecirse de su plan inicial y tener que recurrir a Odegaard, Saka y Havertz que saltaron a la vez al terreno de juego cumplidos los sesenta y cinco minutos.

Uno después de que Timber lograse derribar, por fin, el muro francés (1-0) con una sensacional acción individual en el interior del área, en la que el lateral internacional neerlandés demostró todo el talento que atesora.

Gol que pareció liberar definitivamente a un Arsenal, que pareció subir no sólo un escalón, sino dos o tres con la presencia en el campo de la tripleta formada por Odegaard, Havertz y Saka.

Tal y como quedo demostrado en los siguientes siete minutos en los que los 'gunners' sentenciaron definitivamente la contienda con los goles Eberechi Eze, que firmó el 2-0 a pase de un Saka, que redondeó definitivamente el marcador (3-0) a los setenta y un minutos al culminar una combinación entre Odegaard y Havertz.

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- Ficha técnica:

3 - Arsenal: Raya; Timber (White, m.78), Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Bruno Guimaraes, Merino (Odegaard, m.65), Rice; Madueke (Saka, m.65), Gyokeres (Havertz, m.65) y Eze (Dowman, m.85).

0 - Lille: Berke Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud (Verdonk, m.78); Bentaleb (Sahraoui, m.72), André; Bakwa (Diaoune, m.82), Mukau (Kjaaergaard, m.72), Haraldsson y Ueda (Giroud, m.78).

Goles: 1-0, m.64: Timber. 2-0, m.67: Eze. 3-0, m.71: Saka.

Árbitro: Felix Zwayer (GER). Mostró tarjeta amarilla a Merino (m.29) y Havertz (m.92) por el Arsenal; y a Gotti (m.81) por el Lille.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Emirates Stadium de Londres.