Agencias

1-4. El Barcelona remonta y golea al Galatasaray en Estambul

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Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El Barcelona mantuvo su condición de invicto en este inicio de temporada tras imponerse al Galatasaray en Estambul (1-4), donde remontó el tanto inicial de Aleksey Batrakov con los goles de Joao Cancelo, antes del descanso, y Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, en el segundo tiempo.

El equipo azulgrana, liderado por un brillante Lamine Yamal, sumó su décima victoria en lo que va de curso -dos en la Liga de Campeones y ocho en LaLiga EA Sports- y se afianza en la zona alta de competición europea con seis puntos.

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