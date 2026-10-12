Yoro: "Confío en el equipo y en nosotros"

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Madrid, 12 oct (EFE).- Leny Yoro, defensa internacional francés del Manchester United, expresó este lunes su confianza en el equipo para revertir la actual situación, antes de su visita al Atlético de Madrid en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"Confío en el equipo y en nosotros. Confío en que en los próximos partidos mejoraremos y seguiremos avanzando. No me preocupa especialmente esta situación. Todos los equipos pueden atravesar dificultades al comienzo de una temporada. Estamos preparados para afrontarlas y seguir trabajando", valoró en la rueda de prensa en el Metropolitano, donde este martes visita al Atlético de Diego Simeone.

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El central expuso que los futbolistas han mantenido reuniones para impulsar la reacción. "Creo que es algo realmente importante para un equipo. A veces hay que decir las cosas tal y como son. Y lo hemos hecho. Lo seguiremos haciendo. Tenemos que afrontar la realidad y mejorar", declaró el futbolista, que se ha adaptado también al lateral derecho.

Ahí apunta este martes. "Es una posición en la que puedo jugar. Si tengo que jugar ahí, estoy preparado. También me gusta jugar ahí. Por supuesto, tiene cosas diferentes, pero hay que adaptarse. Creo que siempre hay que estar preparado. Sea cual sea la posición en el campo, estoy listo para jugar", explicó.

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Yoro, de 20 años, contó que tanto Harry Maguire como Lisandro López le "ayudan muchísimo a mejorar cada día, especialmente en los entrenamientos".

"Hablo mucho con ellos y me ayudan a crecer. Ya es mi tercera temporada aquí y me sentí jugador del Manchester United desde el primer día. Estoy muy contento con el inicio de esta temporada, pero sé que todavía puedo mejorar. Ellos también me ayudan mucho en este proceso", añadió el defensa, que encara el partido de este martes como "cualquier otro".

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"Claro que hay presión, pero no es algo que me afecte especialmente. Voy a prepararlo exactamente igual que cualquier otro partido", explicó.