Angélica Rivera, exprimera dama de México, lanzará serie autobiográfica junto a su hija

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Ciudad de México, 12 oct (EFE).- La exprimera dama mexicana Angélica Rivera durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) anunció este lunes en sus redes sociales que arrancó la producción junto a su hija, la actriz Sofía Castro, de una serie autobiográfica que llegará en 2027 a la plataforma de Netflix.

La plataforma de entretenimiento detalló en un comunicado que el proyecto explorará "la historia íntima de cómo una de las figuras más reconocidas y comentadas de la televisión mexicana se convirtió en primera dama con todos los retos y sacrificios que jamás imaginó enfrentar".

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"Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse", mencionó Rivera en la misma nota.

La plataforma explicó que el proyecto contará con el mismo productor que 'Luis Miguel, la serie' y estará protagonizada por Castro, quien recientemente participó en la serie de televisión 'Hotel todo incluido', junto al hijo del actor y comediante Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez.

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"Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera", relató Castro (Ciudad de México,1996), sin precisar si su madre será parte del reparto de la producción.

"Me honra que Netflix haya confiado en mí para acompañarla en este proceso y para ayudarla a contar una historia tan íntima y personal que no solo me exige como actriz, sino también como hija. Es una gran oportunidad poder contar una historia que, al final, también es parte de la mía", ahondó la joven actriz.

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Angélica Rivera fue primera dama de México del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2028, durante la Administración del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, de quien se divorció en 2019.

También cuenta con una destacada trayectoria como actriz, profesión que decidió retomar en 2024 con una nueva versión de la exitosa telenovela 'Mirada de mujer'. EFE

(foto)