Trump felicita el Día de Colón cargando contra la izquierda por la vandalización de monumentos en años anteriores

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este domingo un mensaje de felicitación por el Día de Colón --que se celebra en el país norteamericano este lunes--, especialmente a la "comunidad italoamericana" por lo que se vio "obligada a sufrir" cuando, especialmente en años anteriores, activistas antirracistas, indigenistas y otros movimientos anticoloniales derribaron o dañaron en actos de protesta monumentos en honor a Cristóbal Colón y otras figuras históricas.

"Feliz Día de Colón a todos, en especial a nuestra gran comunidad italoamericana, que se vio obligada a sufrir mientras los 'tontócratas' de izquierda radical, socialistas y comunistas arrasaban nuestras ciudades y pueblos derribando casi todas las hermosas estatuas de Cristóbal Colón", ha expresado el inquilino de la Casa Blanca en redes sociales.

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En la misma publicación, ha destacado que "esos días de saqueo han terminado y las estatuas han vuelto, más magníficas que nunca", celebrando a renglón seguido "un gran día para nuestra gran comunidad italoamericana y para la propia Italia, quizá el más grande".

El magnate republicano anunció en 2025 la "recuperación" del 'Columbus Day' tras una oleada de protestas --destacadamente, las generadas en el movimiento 'Las vidas negras importan' para criticar el racismo sistemático-- que incluyeron la vandalización de monumentos a figuras relacionadas con la colonización de América y con la fundación e historia esclavista de Estados Unidos

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En aquel marco, múltiples ciudades estadounidenses llegaron a retirar estatuas y monumentos que honraban a figuras de los estados confederados y también estatuas de Cristóbal Colón o del conquistador español Juan de Oñate.

Sin embargo, y pese a la "recuperación" anunciada por Trump, el Día de Colón se celebra a nivel federal en Estados Unidos desde 1971 tras décadas de reivindicaciones principalmente de la comunidad italo-estadounidense, que recordaba en particular la muerte por linchamiento de once italianos en Nueva Orleans en 1891 durante una oleada de razias contra los inmigrantes.

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El predecesor de Trump, Joe Biden, no derogó el Día de Colón, aunque impulsó la celebración del Día de los Pueblos Indígenas en esa misma jornada. En anteriores ocasiones, el líder republicano se ha declarado defensor del "modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón".

KATIE ZACHARIA SE ESTRENARÁ COMO PORTAVOZ DE LA CASA BLANCA

Minutos después, el presidente estadounidense ha anunciado que la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, se estrenará en el rol este mismo lunes, en el Día de Colón, si bien su presentación llegará el martes en rueda de prensa.

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"Me complace anunciar que Katie Zacharia comenzará su mandato como secretaria de prensa mañana, Día de Colón, y ofrecerá una conferencia de prensa de presentación el martes a las 9.30 horas (hora local) desde la sala de prensa de la Casa Blanca", ha indicado Trump en redes sociales.

"Katie ha estado conmigo, en espíritu, desde el principio, y hará un trabajo fantástico", ha apostillado sobre la habitual comentarista de la conservadora cadena Fox News, en posible alusión a su participación en las campañas de Trump a la Presidencia estadounidense, que el propio mandatario destacó como "historial impecable de apoyo" al anunciar su nombramiento el viernes.

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Zacharia asumirá así esta semana entrante el cargo que Karoline Leavitt abandonó el pasado agosto alegando necesidad de conciliar ante su nueva maternidad. Se trata de uno de los puestos más destacados de la Administración estadounidense, ya que actúa como voz pública del presidente y se encarga de la interacción con la prensa, especialmente importante con las elecciones de mitad de legislatura --las 'midterms'-- previstas para el próximo 3 de noviembre.