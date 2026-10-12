Sheinbaum aplaza envío de ley sobre pueblos indígenas hasta concluir consultas en México

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Ciudad de México, 12 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que aplazará la presentación ante el Congreso de una ley general sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos hasta que las propias comunidades concluyan las consultas y den su aprobación al proyecto.

“Teníamos la idea de que a lo mejor el 12 de octubre, hoy, se podía entregar al Congreso, pero como todavía hay temas que es importante que se sigan consultando”, explicó la mandataria durante un encuentro con representantes de estas comunidades en el Palacio Nacional.

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Sheinbaum aseguró que serán los propios pueblos quienes determinen cuándo estará lista la iniciativa, con la que se busca desarrollar los derechos reconocidos en la reforma constitucional de 2024.

“Ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión, y hasta que ustedes no nos digan ‘ya está’, pues entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, afirmó.

La mandataria hizo el anuncio durante la conmemoración del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, fecha que coincide con el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1492.

En su intervención, cuestionó la antigua denominación de Día de la Raza, al considerar que responde a una visión eurocentrista de la historia, y defendió el reconocimiento de la resistencia de los pueblos originarios.

“El 12 de octubre ya no es el Día de la Raza. (Desde 2020) el Senado de la República lo reconoce como el Día de la Nación Pluricultural; pero a nosotros nos gusta reconocerlo como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque si no fuera por esa resistencia, hoy México no sería lo que es”, sostuvo.

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Sheinbaum recordó que la reforma al artículo segundo de la Constitución mexicana, aprobada en 2024, reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, un cambio que les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio.

La presidenta consideró que este reconocimiento representa un avance histórico frente a las constituciones anteriores del país, que no contemplaban expresamente esa condición jurídica.

Asimismo, defendió que la elaboración de la nueva legislación se realice mediante consultas a las comunidades, en consonancia con el reconocimiento constitucional de sus derechos.

“Si se reconoce en el segundo constitucional que tiene que haber consulta indígena, ¡ni modo que la ley general no surja de los pueblos y de la consulta!”, expresó.

La mandataria no precisó una nueva fecha para presentar la iniciativa ante el Congreso.