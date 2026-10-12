Septiembre alcanzó el récord de temperatura para ese mes en Europa occidental

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Berlín, 12 oct (EFE).- El mes pasado alcanzó en Europa occidental el récord de temperatura para septiembre, con 2,51 ºC por encima de la media, a la par con septiembre de 2023, hasta ahora el más caluroso, mientras que a nivel global se trató del segundo septiembre más caluroso nunca registrado, informó este lunes Copernicus

El componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo indicó en su boletín mensual que en septiembre la temperatura media terrestre en todo el continente europeo fue de 16,26 ºC, más de un grado y medio por encima de la media del periodo 1991-2020.

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Las condiciones climatológicas inusualmente cálidas se mantuvieron de forma especialmente pronunciada sobre Europa occidental y los mares adyacentes, como había ocurrido ya durante buena parte del verano, explicó el organismo con sede en Bonn (Alemania).

En gran parte de Europa occidental, central y oriental, el mes de septiembre se caracterizó por una fuerte sequía, que, en comparación con agosto, se intensificó o expandió en parte de la península ibérica, Francia, Italia, los Balcanes occidentales y Grecia.

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Esto coincidió con caudales excepcionalmente bajos en los ríos, como ya había ocurrido en verano, y en septiembre se registraron nuevos mínimos para este mes en partes del Rin, el Danubio, el Vístula y el Garona, con impacto para la navegación, el suministro de agua y la agricultura.

A nivel global, septiembre fue el segundo más cálido nunca registrado, con 1,63 ºC por encima del nivel preindustrial, una barrera que este año ya se supera por segundo mes consecutivo.

Al mismo tiempo, el fenómeno de El Niño sigue fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial, con el potencial de convertirse en uno de los más potentes experimentados hasta la fecha, por lo que es posible que la tendencia se mantenga.

"Este septiembre fue el segundo más cálido registrado globalmente, con temperaturas excepcionalmente altas en parte de Europa tras un verano extremo", advirtió el director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo.

"Cruzar el límite a largo plazo del Acuerdo de París es sólo cuestión de tiempo. Por cuánto lo superamos y por cuánto tiempo es algo que todavía depende de nosotros", subrayó.

En cuanto a los mares, la temperatura media del agua en superficie de los océanos extrapolares en septiembre fue, con 21,05 ºC, la más alta registrada nunca para este mes, batiendo el anterior límite de 20,92 ºC alcanzado en 2023.

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En concreto, en la región Niño 3.4 (la zona oceánica utilizada para monitorear las condiciones de El Niño), la temperatura del agua en superficie alcanzó un máximo histórico de 29,70 °C, que superó los valores máximos de anteriores episodios de El Niño muy intensos en los periodos de 1982/1983, 1997/1998 y 2015/2016, lo que pone de relieve la excepcionalidad del fenómeno actual. EFE