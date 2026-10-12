Agencias

Sánchez, recibido con insultos, abucheos y pitos a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con insultos, pitos y abucheos a su llegada a la Plaza Cánovas del Castillo para ver el acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia.

Sánchez ha llegado en coche oficial y ha esperado unos minutos antes de bajar y posicionarse junto a las autoridades para recibir a los reyes.

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Tras el presidente, han llegado los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército del Aire, y Letizia, acompañados de la princesa Leonor, también ataviada con uniforme del Ejército de Tierra, y la infanta Sofía.

Los pitos y abucheos se han vuelto a reproducir tras la llegada de los monarcas, durante el saludo de la Familia Real a las autoridades del Estado y ministros del Gobierno.

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