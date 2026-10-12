Ruto: Nueva agencia africana de 'rating' reforzará la soberanía financiera del continente

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Nairobi, 12 oct (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, afirmó este lunes que la nueva Agencia Africana de Calificación Crediticia (AfCRA), impulsada por la Unión Africana (UA), es un "histórico" paso que reforzará la "soberanía financiera" del continente.

"Considero este logro una poderosa expresión de nuestra determinación compartida de construir una UA fuerte, eficaz y capaz de cumplir sus objetivos", afirmó Ruto en la red social X.

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"He abogado constantemente por la reforma de la arquitectura financiera mundial, por una evaluación justa y creíble del riesgo africano y por el establecimiento de la AfCRA como una institución liderada por africanos, capaz de reflejar las verdaderas realidades económicas y el potencial del continente", subrayó el presidente.

En su opinión, el lanzamiento de la agencia de 'rating' reafirma una aspiración continental más amplia: "África debe forjar su propia narrativa, fortalecer su soberanía financiera y movilizar capital para el desarrollo en condiciones más justas".

Este logro -enfatizó- exige ahora un "compromiso político colectivo" y los líderes africanos "deben respaldar plenamente el éxito de la AfCRA, salvaguardando al mismo tiempo su independencia, profesionalidad e integridad metodológica".

En un momento en que los mercados mundiales se ven reconfigurados por la competencia geopolítica, la volatilidad de los flujos de capital, la transición energética y la inteligencia artificial, África debe contar con "instituciones de confianza capaces de interpretar estos cambios a través del prisma de sus propias realidades y prioridades de desarrollo", señaló Ruto.

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Por tanto, concluyó, la AfCRA es un "instrumento estratégico" para "garantizar que el continente participe en el orden financiero mundial emergente con mayor capacidad de acción, unidad e influencia".

La UA presentó el pasado miércoles la nueva agencia de 'rating' con el fin de proporcionar evaluaciones crediticias independientes centradas en África y para subsanar las deficiencias de información financiera que existen en el continente.

La institución funcionará de forma independiente, y será autofinanciada e impulsada por el sector privado, sin que los gobiernos puedan poseer acciones, lo que garantizará su independencia de la influencia política.

Una de las principales motivaciones para crear esta agencia tiene que ver con que sólo 32 de los 55 Estados miembros de la UA cuentan con calificaciones de las tres principales agencias crediticias: S&P (estadounidense), Moody's (estadounidense) y Fitch (británica-estadounidense). EFE

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