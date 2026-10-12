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El dominicano Joel Soriano firmó ante Lleida su mejor actuación en la ACB

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Santiago de Compostela (España), 12 oct (EFE).- El internacional dominicano Joel Soriano, uno de los refuerzos veraniegos del Obradoiro para su regreso a la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español), firmó su actuación más completa en la competición en el partido que este domingo ganó su equipo al Lleida, con 22 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia para una valoración media de 25 créditos.

El nuevo pívot obradoirista debutó en la liga española en la temporada 2024-2025 con la camiseta del Valencia Basket. En los algo más de diez minutos de media que estuvo en pista en los ocho partidos que disputó a las órdenes de Pedro Martínez promedió 5 puntos y 3.8 rebotes.

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La pasada temporada recaló en Zaragoza cedido por el conjunto valencianista, aunque en enero marchó a la Bundesliga para terminar el curso jugando con el Ratiopharm Ulm.

En 16 partidos con el Casademont, Joel Soriano promedió 7.6 puntos y 3.4 rebotes, números que ya ha doblado en los tres partidos que ha disputado con la camiseta del Obradoiro.

Diego Epifanio tiene claro que debe ser su referente en la pintura, y los números así lo demuestran: casi 25 minutos de media en pista y unos promedios de 16.7 puntos y 7 rebotes.

Soriano supera el 65 por ciento de acierto en los tiros de dos y alcanza el 80 en los tiros libres. A eso hay que sumarle: 1 recuperación, 1 asistencias y 0.3 tapones. En total promedia una valoración 20.7 créditos, la más alta del conjunto santiagués. EFE

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dmg/msl/cmm

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