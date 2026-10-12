Georgieva (FMI) dice que la IA puede compensar el envejecimiento poblacional de Asia

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Bangkok, 12 oct (EFE).- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo este lunes en Bangkok que la inteligencia artificial (IA) podría ayudar a compensar el descenso de la fuerza laboral en Asia, ante el envejecimiento de la población en países como China, Japón o Corea del Sur.

"Gran parte de Asia está envejeciendo; se proyecta que, para 2050, la proporción de personas de 65 años o más se duplique hasta alcanzar una quinta parte de la población total", dijo la economista búlgara, que sin embargo, puntualizó que "se prevé que la IA impulse el crecimiento en las economías asiáticas avanzadas" y "compense lo que supone un problema muy serio".

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Esta declaraciones de Georgieva tuvieron lugar durante la jornada de apertura de las reuniones anuales del Fondo y del Banco Mundial, que este año se celebran en Bangkok del 12 al 18 de octubre, y en las que participantes de 91 países abordarán las dificultades económicas actuales.

En la presentación del libro insignia de las reuniones anuales de 2026, la directora del FMI alertó sobre "un mundo con shocks más frecuentes", entre ellos los medioambientales y geopolíticos, además de "incertidumbres que nublarán el horizonte económico".

Además, las ventajas y riesgos de la IA están siendo uno de los grandes temas de la cumbre, y también se discutió sobre ello en otra mesa redonda sobre cómo la IA puede desbloquear el potencial humano.

En ella, la emprendedora Ayesha Khanna, cofundadora de Addo AI, con sede en Singapur, señaló la importancia de contar con medidas de seguridad y supervisión gubernamental pero dijo que la IA no debería considerarse "ni la heroína ni la villana de la historia, porque los verdaderos responsables" detrás de esta tecnología "son los seres humanos".

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El martes, el FMI presentará su informe de perspectivas económicas de cada país, que revelará el impacto que ha tenido esta tecnología en el crecimiento de algunas naciones, entre otros asuntos.

Este año, los organizadores de la mayor cita financiera global destinarán 17 eventos para hablar sobre la IA, foros en los que líderes de la economía mundial dejarán ver sus puntos de vista sobre esta tecnología, en medio de descubrimientos sobre infiltraciones autónomas de agentes virtuales en el ámbito público y privado. EFE

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