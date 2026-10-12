La UE abre su cooperación de defensa a los países candidatos según avancen en la adhesión

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes profundizar la cooperación en seguridad y defensa con los países candidatos a la adhesión, en función de sus avances y de su alineamiento con el bloque, informó la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

El acuerdo implicará integrar a esos países en los marcos europeos de defensa, ampliar la producción conjunta de material de defensa y aprovechar mejor las alianzas de seguridad y defensa de la UE, afirmó Kallas tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Luxemburgo.

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"No se trata solo de ampliar la UE. Se trata de que Europa sea más segura y también más fuerte desde el punto de vista geopolítico", declaró ante la prensa, aunque no dio detalles del formato ni del calendario de esta cooperación reforzada.

No obstante, la jefa de la diplomacia europea subrayó que muchos candidatos ya contribuyen "de manera significativa" a la seguridad del bloque.

Ucrania, dijo, es "la primera línea de defensa de Europa frente a la agresión rusa", mientras que Moldavia y los socios de los Balcanes Occidentales -Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia- participan en misiones y operaciones de la UE.

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"La ampliación es una inversión en la seguridad y el poder geopolítico de Europa", concluyó.

Montenegro, el país más aventajado de la lista, cerró este lunes los capítulos de negociación relativos a estadísticas públicas y políticas sociales y empleo, acercando al país balcánico a convertirse en el primer nuevo miembro de la UE en más de una década.

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El ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, cuyo país ejerce la presidencia semestral del Consejo de la UE, confirmó además que mañana, martes, se prevé cerrar otro capítulo con Albania y abrir nuevos grupos de capítulos con Ucrania y Moldavia. EFE