Ceuta espera "encantada" y "con muchas ganas" la visita de los Reyes: "Es algo histórico"

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Los ceutíes ya están calentando motores para la visita que Felipe VI y Letizia realizan este martes a Ceuta, casi dos meses y medio después de la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y el 31 de julio. Los vecinos están "encantados" con una visita que esperan "con muchas ganas" y tildan de "histórica".

"Tenemos muchas ganas, estamos muy contentos", señalan Montse y Antonio a Europa Press. Ambos recuerdan la visita de Juan Carlos I y Sofía en 2007, que fue "divina", y aseguran que también este martes se acercarán a ver a Felipe VI y Letizia. "Lo que podamos, porque habrá mucha gente", matiza Montse. Unas 25.000 personas, un tercio del censo, salieron a las calles ceutíes en aquella ocasión para recibir a sus majestades. Los vecinos ceutíes también destacan el hecho de que los Reyes pernocten en Ceuta. "Una sorpresa, no se quedan en ningún sitio", celebran.

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Maricarmen y Sofía, hermanas, también se declaran "muy contentas" y "encantadas" por la visita de los Reyes. Sofía vive fuera, en La Línea, pero aclara que "es caballa de nacimiento" y se ha desplazado a Ceuta únicamente por sus majestades. Maricarmen coincide con María, otra vecina, en señalar que les habría gustado que los reyes vinieran con la crisis más reciente, pero entiende que recalan en la ciudad autónoma cuando han podido. Para María es una visita "histórica" y adelanta que se acercará a verlos.

Mustafá, taxista, dice a Europa Press que le hace "mucha ilusión" que los Reyes vayan a Ceuta y adelanta que los verá si puede, ya que tiene que trabajar. "Yo tengo que llevar a la gente a verlos", agrega. El taxista destaca que muchos ceutíes han salido de la ciudad autónoma por el puente, pero vaticina que volverán a lo largo de esta tarde precisamente para no perderse a sus majestades.

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Vivas hizo el viernes un llamamiento a los ceutíes para que se acercaran a rendir homenaje a los Reyes. "Nuestro pueblo vivirá uno de los momentos más felices y trascendentes de toda su historia, esta fecha quedará grabada con letras de oro en los archivos de nuestra memoria; los reyes van a convivir con nosotros, compartiendo nuestras inquietudes, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones", señaló en un bando municipal.

Al margen del viaje de los Reyes, las calles de Ceuta rezumaban normalidad en este Día de la Hispanidad. El Gobierno regional no ha programado ningún acto para celebrar la fecha, aunque sí destaca la presencia de banderas de España en calles, fachadas y bares y un gran número de policías y militares.

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VARIOS ACTOS

El viaje oficial de los Reyes, que busca trasladar el apoyo de la Corona a la sociedad ceutí, arranca pasado el mediodía con una visita al Ayuntamiento de la ciudad autónoma, donde serán recibidos por el presidente, Juan Jesús Vivas, y otras autoridades. Allí, mantendrán una reunión de trabajo con representantes de la sociedad, entre otros actos institucionales, según la agenda difundida por Casa Real.

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Será entonces cuando aprovechen para manifestar el cariño de la Casa Real y el resto de España a las personas que se congreguen en la Plaza de África, en un momento en el que Ceuta no ha recuperado del todo la normalidad en sus calles, tras los acontecimientos de finales de julio.

La Policía culminó el domingo el desalojo de los asentamientos ilegales en las playas ceutíes con El Guano, después de los desalojos de Benítez y El Trampolín, donde cientos de personas se habían instalado con la esperanza de cruzar a la Península o para regresar a Marruecos.

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Casi 12.000 personas han retornado al reino alauí desde el 10 de agosto, según cifras proporcionadas por el Ejecutivo. El Gobierno sí da por recuperada la normalidad en la ciudad autónoma, aunque continuará con las actuaciones policiales en las barriadas donde todavía hay migrantes que duermen al aire libre.

Ya por la tarde, sus Majestades tienen previsto visitar el colegio público Vicente Aleixandre y el barrio que lo alberga. Allí se educa en un ambiente multicultural desde el respeto a las diferentes confesiones. La vuelta a las clases en Ceuta constituyó uno de los momentos más delicados desde la entrada masiva de inmigrantes, con gran incertidumbre, protestas por la crisis y con denuncias sobre la inseguridad de los menores.

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Más tarde, representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta estarán representados en un acto ecuménico que se celebrará en el cementerio Sidi Embarek en recuerdo de los fallecidos los días 30 y 31 de julio, unas de 140 personas.

La agenda concluirá con un encuentro en el centro de la ciudad con la sociedad ceutí en la que los Reyes tendrán ocasión de departir con los asistentes. Felipe VI y Letizia pernoctan en la ciudad autónoma y se desplazan a Melilla el miércoles, donde tienen una agenda similar.

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Hay que remontarse a 2007 para recordar la última visita que los reyes hicieron a Ceuta y Melilla. Se trató de la primera vez que el jefe del Estado, Juan Carlos I -acompañado de Sofía-- visitaba las ciudades autónomas en más de 70 años. Aquel viaje derivó en una crisis diplomática con Marruecos, que no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, a los que llama "presidios". El rey marroquí, Mohamed VI, avisó el viernes de que no aceptará "presión, amenaza ni chantaje" desde España y denunció la "instrumentalización" de la crisis.

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN Y DEFENSA DE LAS FRONTERAS

Felipe VI, que ha mantenido varios contactos con Vivas desde que comenzó la crisis, siguió los acontecimientos de Ceuta con "gran preocupación e indignación" y cree "necesario" adoptar medidas que transmitan de manera clara a las dos ciudades autónomas españolas el apoyo del resto de España. Además, considera que el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

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Desde julio, Felipe VI ha hecho varias alusiones a la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla, haciendo hincapié en que son frontera de la Unión Europea (UE). El 29 de septiembre, durante la cena de gala con motivo de la visita de Estado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, Felipe VI señaló que hay que ser "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión" y que lo sucedido en julio "es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario".

Además, pidió "un refuerzo de la colaboración entre los Estados miembro, en recursos y cooperación". "Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la Unión Europea no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos".

También el pasado 6 de octubre, en la cena de gala de la visita de Estado que sus Majestades realizaron a Finlandia, Felipe VI indicó que "españoles y finlandeses son frontera exterior de la UE". "No digo 'fronteras', en plural, sino 'frontera'; nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la UE, y las amenazas, vengan de donde vengan, y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros", agregó.