Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles del 12 al 17 de octubre para tramitar el permiso rápido

Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Guardar

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer la lista de unidades móviles que estarán disponibles para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida.

La medida se aplica semanalmente para facilitar el trámite a los habitantes del Estado de México, quienes necesitan obtener este permiso para circular legalmente.

PUBLICIDAD

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

El horario de atención de las unidades móviles será de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Cuautitlán Izcalli — Del 12 al 16 de octubre — Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769. Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl — Del 12 al 16 de octubre — Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl.

Teoloyucan — Del 12 al 16 de octubre — Av. Dolores s/n, Barrio Tlatilco, C.P. 54770.

Chimalhuacán — 12 y 13 de octubre — Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335. Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.

Metepec — Del 12 al 15 de octubre — Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140.

Sultepec — Del 13 al 15 de octubre — Francisco I. Madero 1, Col. Calvario Sultepec, C.P. 51600, Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras. Frente al Palacio Municipal.

Teotihuacán — Del 13 al 17 de octubre — Juárez s/n, Col. Teotihuacán Centro, C.P. 55800. Frente al Palacio Municipal.

Ocoyoacac — Del 13 al 17 de octubre — Porfirio Díaz, Mz. 006, Col. Centro, C.P. 52740. Frente al Palacio Municipal.

Temamatla — Del 14 al 16 de octubre — Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, C.P. 55650.

Toluca — 16 de octubre — Av. Paseo Tollocan 1541, Ciudad Universitaria, C.P. 50110. Estacionamiento de la Facultad de Contaduría.

Temascaltepec — 16 y 17 de octubre — Plaza Juárez No. 1, Col. Centro. Frente al Palacio Municipal.

Licencia de conducir Edomex unidades Moviles (@@A_Palac10s/X)

Nuevo módulo para obtener la Licencia de conducir en el Edomex (Jorge Contreras/Infobae México

Requisitos para solicitar el permiso

El comprobante de pago de derechos, requerido para obtener la licencia tipo C, puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

La Secretaría de Movilidad (Semov) pide, además, el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y la aprobación del examen de conocimientos.

Entre los documentos solicitados también figuran el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio.

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Costos por solicitar el permiso

La Secretaría de Movilidad ha fijado para 2026 el costo de la reposición de tarjeta de circulación en 525.00 pesos, la calcomanía en 118.00 pesos y la reposición de placa en 1,390.00 pesos. Además, el trámite de permiso provisional se sitúa en 3,694.00 pesos.

PUBLICIDAD

En cuanto a las tarifas para automovilistas, el precio varía según la vigencia: 777.00 pesos para la opción más corta, 1,040.00 pesos para la intermedia y 1,848.00 pesos para la más prolongada. Para motociclistas, los montos son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, dependiendo del periodo elegido. Los choferes de servicio particular enfrentan costos de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según la duración solicitada.