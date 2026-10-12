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La serie TK se estrena en Europa, abriendo un nuevo capítulo en la globalización de los vehículos eléctricos nuevos (NEV)

PR Newswire

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PARÍS, 12 de octubre de 2026

PARÍS, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Salón del Automóvil de París 2026 abrió sus puertas el 12 de octubre en Paris Expo, Porte de Versailles. Bajo el lema «FOR THINGS THAT MATTER», FORTHING —la marca de turismos de Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd.— (DFLZM) — ha presentado la serie TK, que se expandirá desde Europa hasta Oriente Medio, África, Sudamérica y el Sudeste Asiático con soluciones de movilidad basadas en nuevas energías en todo el mundo.

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Normas europeas, calidad mundial

Liu Xiaoping, subdirector general ejecutivo de DFLZM, afirmó que «Riding the Wind»: El Plan «Dual-Engine», puesto en marcha en junio de 2025, ha impulsado cuatro avances significativos en materia de producto, localización, canales y servicio, poniendo en práctica el lema «Arraigados en China, al servicio del mundo» mediante un desarrollo y una adaptación específicos para cada mercado.

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FORTHING se ha afianzado en Europa, tomando como referencia las estrictas normas europeas para perfeccionar sus productos y servicios destinados a usuarios de todo el mundo, y no se limita a vender vehículos.

TK5 y TK7: Estreno mundial, dos opciones

«TK son las siglas de "Technology" y "Kinetic": la tecnología de vanguardia, la innovación y la evolución de los productos impulsan una movilidad fiable, inteligente y dinámica en todo tipo de situaciones», afirmó Sylar Li, director de productos internacionales de FORTHING. Los modelos TK5 y TK7 están dirigidos a los usuarios urbanos de nueva generación y a las familias de todo el mundo, y se complementan entre sí tanto para los desplazamientos personales como para los viajes familiares de larga distancia.

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El TK5 está dirigido a los usuarios urbanos de nueva generación y combina un diseño deportivo con un habitáculo elegante y cómodo, adaptado a sus necesidades estéticas. El TK5 ofrece versiones BEV y PHEV adaptadas a la infraestructura de recarga y a los hábitos locales; la versión BEV cuenta con recarga rápida de alto voltaje de 800 V para mitigar la ansiedad por la autonomía.

El TK7 está pensado para familias de todo el mundo y ofrece configuraciones flexibles de 5 a 8 plazas, 37 compartimentos de almacenamiento y una función de descarga externa V2L (Vehicle-to-Load) de 6,6 kW. Su autonomía eléctrica de 500 km y su autonomía combinada de 1.100 km (WLTC) permiten compaginar los desplazamientos urbanos con los viajes de larga distancia.

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Se presentó la furgoneta camper V9 PHEV, que amplía las posibilidades de este monovolumen al ámbito del camping gracias a una cama abatible en el techo, una cama doble convertible y un toldo lateral. En una zona dedicada a la tecnología se expusieron los componentes principales del sistema de propulsión: el motor, la transmisión híbrida (DHT), el paquete de baterías y el motor de tracción.

Fabricación europea, canales globales

En el marco de su estrategia de «cuatro saltos», DFLZM ha cumplido su compromiso de avanzar juntos hacia la globalización durante el último año. Se han finalizado nueve plantas de KD, repartidas por el sudeste asiático, Oriente Medio y África, mientras que las obras de una planta europea están en marcha y se prevé que la producción en serie comience en el primer trimestre de 2027.

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Desde la IAA Mobility 2023 hasta este Salón del Automóvil de París, FORTHING ha estado presente en las principales ferias internacionales durante cuatro años consecutivos, pasando de la exportación de productos a la internacionalización de su ecosistema y ganándose la confianza gracias al conocimiento de las necesidades de los consumidores y a la validación normativa. Seguirá perfeccionando sus productos y servicios para que la movilidad basada en nuevas energías de la fabricación inteligente china llegue a más hogares de todo el mundo.

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FUENTE FORTHING