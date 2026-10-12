La Fuerza Aérea de Perú despliega dos aeronaves para sofocar incendios forestales en Cusco

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Lima, 12 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa de Perú informó este lunes que la Fuerza Aérea ha desplegado dos aeronaves para sofocar siete incendios forestales que se mantienen activos en la región de Cusco, en el sur del país, que en total registra 35 de estos incendios activos.

Según los datos en directo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) la región de Cusco es la más castigada por los incendios, seguida de Puno (6), Apurímac (6), Ayacucho (4), Junín (4), Huancavelica (2), Áncash (2), Cajamarca (1), Huánuco (1), Lima (1) y Moquegua (1).

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La semana pasada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, desde inicios de octubre, se reportaron seis fallecidos en Cusco y en la también surandina Puno, donde las altas temperaturas por el fenómeno climático El Niño y los vientos intensos han propagado el fuego en pastizales, bosques nativos y zonas de cultivo.

En ese sentido, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó un avión C-27J Spartan, que transporta el sistema de combate de incendios Guardián, y un helicóptero MI-17 equipado con el sistema helibalde, con el objetivo de controlar y extinguir del fuego en los incendios registrados en la provincia de Calca, en el norte de la región de Cusco.

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El Ministerio de Defensa detalló en un comunicado que el sistema Guardián consiste en un dispositivo con capacidad para transportar más de 1.000 litros de agua y realizar descargas sobre las zonas afectadas.

Por su parte, el sistema helibalde, instalado en el MI-17, permite transportar y descargar aproximadamente 600 litros de agua, lo que facilita la intervención en terrenos de geografía compleja, como los de la provincia de Calca.

Al respecto, el capitán de la FAP Javier Pérez informó que las operaciones se concentran inicialmente en Calca, pero de acuerdo con las necesidades y la evolución de la emergencia, se evaluará brindar apoyo aéreo en otros sectores afectados.

"Hemos trasladado dos sistemas: un avión Spartan y un avión MI-17 que nos ayudan a sofocar y mitigar el incendio, para que las brigadas terrestres puedan avanzar y terminar de extinguir el incendio en Cusco", explicó Pérez en el comunicado.

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Consideró que, con las operaciones que se están realizando por tierra y aire, se podrá controlar el incendio y entre este lunes y el martes, se logrará extinguirlo e "ir a otros lugares que también está con incendios activos en Cusco".

Este lunes, la presidenta Keiko Fujimori supervisó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Lima, las acciones del Gobierno para combatir los incendios forestales, así como la coordinación con las autoridades y los equipos de emergencia.

Durante su visita, recibió un reporte de la situación nacional y destacó las intervenciones en Cusco y Junín, donde permanecen focos activos del fuego.

Fujimori también anunció la adquisición de más helibaldes para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante estas emergencias. EFE