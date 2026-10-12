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Zelenski celebra las "necesarias" nuevas sanciones de la UE a Rusia

22/08/2026 August 22, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends the Ninth International Veterans Forum in Kyiv, Ukraine, on August 22, 2026. Officials and veterans' representatives gather at the forum to discuss issues affecting veterans and ways to support them POLITICA PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press
22/08/2026 August 22, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends the Ninth International Veterans Forum in Kyiv, Ukraine, on August 22, 2026. Officials and veterans' representatives gather at the forum to discuss issues affecting veterans and ways to support them POLITICA PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press
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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado el nuevo paquete de sanciones aprobado por la UE contra Rusia y ha destacado que esta presión es "necesaria" para forzar el fin de la guerra.

"Es la señal correcta y necesaria del compromiso serio para poner fin a la guerra de Rusia", ha afirmado el dirigente ucraniano en un mensaje oficial que destaca que las sanciones van específicamente dirigidas a personas y entidades implicadas en la producción de misiles balísticos y drones Shahed.

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Estas sanciones "limitan la capacidad de Rusia de seguir con su agresión contra Ucrania". "Al mismo tiempo es importante restringir aún más el acceso a piezas y tecnologías críticas y reforzar la supervisión del cumplimiento de las sanciones", ha añadido la Presidencia ucraniana en un comunicado.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye a 1.569 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso, entre ellas 826 empresas y 743 directivos, en la mayor ampliación de las listas de sancionados desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

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