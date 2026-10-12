Exdiputado venezolano exige representación indígena en el Supremo y en el ente electoral

Guardar

Caracas, 12 oct (EFE).- El exdiputado opositor venezolano Romel Guzamana exigió este lunes, a propósito del Día de la Resistencia Indígena, que los pueblos originarios tengan representación directa en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el Consejo Nacional (CNE) para que se respeten sus derechos que, aseguró, han sido vulnerados por todos los gobiernos del país suramericano.

En un video publicado en X, Guzamana denunció que miembros de las comunidades indígenas han sido víctimas de detenciones arbitrarias a los que se les ha aplicado la ley ordinaria, cuando hay una legislación especial para las etnias.

PUBLICIDAD

Por eso, considera necesario que el TSJ cuente con un magistrado que represente a los indígenas para velar y hacer cumplir sus derechos.

Igualmente, señaló como necesario que haya un rector principal en el CNE que defienda los derechos de las comunidades indígenas en cuanto a materia electoral.

"Prácticamente un Gobierno que arremetió contra los pueblos indígenas, pretende seguir violando el derecho electoral", sostuvo.

Para las elecciones legislativas de diciembre de 2020, el CNE decidió cambiar el proceso de la elección de los representantes de los indígenas al eliminarles el voto directo y realizarlo en una fecha distinta.

Estas comunidades votaron a mano alzada a unos delegados que, posteriormente, eligieron, en nombre de los pueblos originarios, a los diputados indígenas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) durante el periodo 2021-2026.

Desde entonces, este mismo proceso de votación se ha aplicado para la elección de los representantes indígenas en los consejos legislativos regionales y concejos municipales. EFE