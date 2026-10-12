La Bolsa mexicana repunta 1,06 % y se posiciona por encima de las 66.746 unidades

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Ciudad de México, 12 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este lunes un 1,06 %, el sexto avance de las últimas siete sesiones, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a las 66.746,78 unidades, en una jornada de resultados mixtos a nivel global.

“El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las ganancias de las emisoras: Alpek (+4,89 %), Grupo Carso (+4,4 %), Inbursa (+4.1,11 %), Coca-Cola Femsa (+3,26 %) y Pinfra (+3,12 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 3,79 %, mientras retrocede un 3,9 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,81 % frente al dólar al pasar de 18,26 a 18,41 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 133,6 millones de títulos por un importe de 10.896 millones de pesos (unos 597 millones de dólares).

De las 678 firmas que cotizaron en la jornada, 238 terminaron con sus precios al alza, 417 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la distribuidora de productos químicos especializados de consumo Alpek (ALPEK A), con el 4,89 %; del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con 4,4 %; y del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR O), con el 4,11 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el –5,71 %, de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el –1,77 %; y la firma de telecomunicaciones en su serie Controlador Axtel (CTAXTEL A), con el -1,69 %. EFE