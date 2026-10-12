Netanyahu reivindica el carácter judío de Israel para no caer en la islamización como Suecia

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido este lunes el carácter judío de Israel para evitar una "islamización" como la que estarían viviendo, según el mandatario israelí, países europeos como Dinamarca o Suecia.

"Sin identidad judía no existiríamos. ¿Qué haríamos aquí? ¿Vamos a convertirnos en Dinamarca o Suecia? Suecia ya es un país que se está islamizando", ha afirmado durante un acto público.

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El mandatario israelí ha insistido en que no le avisaron del ataque de las milicias palestinas gazatíes del 7 de octubre, ni con antelación ni cuando ya estaba en marcha y aún era evitable.

"El director del Shin Bet --servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos--, Ronen Bar, recibió todos los avisos, todas las señales que había, las instrucciones de los terroristas de Hamás para concentrarse a medianoche en las mezquitas de Gaza", ha explicado Netanyahu.

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El mandatario israelí ha asegurado que Bar "recibió muchas más señales y no hizo nada". "No solo no me llegó esta información, sino que ni siquiera llegó a las fuerzas que había en las comunidades fronterizas de Gaza", ha relatado. "¿Por qué no se lo dijeron? Si se lo hubieran dicho, se habría podido parar todo", ha añadido.

Asimismo ha negado de nuevo que recibieran avisos de los servicios secretos de Emiratos Árabes Unidos. "No se pusieron en contacto con nosotros antes del ataque por una razón: sabían que hubiera actuado con gran determinación, gran fuerza y gran potencia", ha argumentado. "Es mentira que hubiera avisos de Emiratos. De repente parece que no hubo aviso. Nada por el estilo", ha remachado.

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