Peruana es asesinada en Florida y su hijo es acusado del crimen: su familia busca repatriar sus restos para darle sepultura en Huancayo

La mujer de 58 años fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en su vivienda de Tamarac. El Consulado del Perú en Miami ofreció orientación a sus allegados para completar los trámites. Univisión

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La muerte de Ylda Lucía Cabello Ynocente, una peruana de 58 años originaria de Huancayo, mantiene a su familia en busca de respuestas en Estados Unidos. La mujer fue encontrada sin vida en la vivienda que compartía con su hijo en Tamarac, una ciudad del condado de Broward, en Florida.

El caso involucra a Manuel Antonio Farfán Cabello, de 28 años, quien fue detenido por las autoridades estadounidenses como presunto responsable de la muerte de su madre. El joven enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado, según los registros judiciales citados por medios locales.

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Mientras avanza la investigación, los familiares de la víctima afrontan dificultades para trasladar sus restos al Perú. La intención es sepultarla junto a su madre, quien falleció semanas antes del crimen, en medio de las gestiones que sus allegados intentan completar desde Florida.

Rocío Untiveros Peñaloza, cuñada de la víctima y tía del acusado, viajó desde Lima tras conocer lo ocurrido. Su llegada busca facilitar los trámites ante las autoridades estadounidenses, aunque la falta de orientación sobre los procedimientos y las dificultades con el idioma complican las gestiones familiares.

Policía de Broward encontró a la mujer con múltiples heridas

Ylda Lucía Cabello Ynocente, de 58 años y natural de Huancayo, fue encontrada sin vida en la vivienda que compartía con su hijo en Tamarac. Facebook

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Broward acudieron a una vivienda de Tamarac el viernes 9 de octubre, alrededor de las 7:45 p. m., tras recibir una alerta por un apuñalamiento. Al ingresar al inmueble, encontraron a Ylda Lucía Cabello Ynocente con múltiples heridas de arma blanca.

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Los equipos de emergencia confirmaron la muerte de la mujer en el lugar. De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Local 10, que citó datos de los detectives y registros judiciales, la víctima y su hijo residían en la misma casa, ubicada en la avenida Northwest 28th.

Las primeras diligencias señalaron a Manuel Antonio Farfán Cabello como presunto responsable del ataque. Los agentes lo arrestaron esa misma noche y el caso pasó a las instancias judiciales correspondientes.

Hasta la información difundida por las autoridades y los medios locales, no se habían establecido públicamente los motivos del ataque ni las circunstancias previas al apuñalamiento.

Hijo de la víctima permanece detenido sin derecho a fianza

Manuel Antonio Farfán Cabello compareció ante un juez después de su detención. Según los reportes de la prensa estadounidense, durante la audiencia se le negó la posibilidad de recuperar la libertad bajo fianza y se dispuso una evaluación relacionada con su salud mental.

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El joven enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado. La acusación forma parte del proceso judicial y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

Durante las declaraciones recogidas por Univisión, Rocío Untiveros Peñaloza también se refirió a la situación emocional de su sobrino y a las dificultades que, según explicó, afrontaba la familia antes de lo ocurrido.

La investigación continúa bajo responsabilidad de las autoridades del condado de Broward, que buscan determinar qué sucedió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que precedieron a la muerte de la mujer.

Familia busca repatriar los restos de la peruana a Huancayo

La familia busca trasladar el cuerpo al Perú para sepultarlo junto a la madre de la víctima. Los trámites forenses, los requisitos administrativos y la barrera idiomática dificultan el proceso.

Además del proceso judicial, los familiares deben resolver los trámites necesarios para trasladar el cuerpo de Ylda Lucía Cabello Ynocente al Perú. La intención es que la mujer reciba sepultura junto a su madre, fallecida semanas antes.

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Untiveros Peñaloza explicó que el procedimiento presenta dificultades porque ella no es familiar directa de la víctima. Entre los requisitos que mencionó figuran las gestiones ante la morgue y la certificación del médico forense, trámites que requieren la intervención de una persona autorizada.

La familiar también señaló que desconoce parte de los procedimientos y que la barrera del idioma representa un obstáculo para comunicarse con las instituciones estadounidenses. Por ese motivo, busca orientación para completar la documentación necesaria.

Ante esta situación, el Consulado General del Perú en Miami tomó contacto con los allegados y ofreció apoyo para facilitar las gestiones consulares relacionadas con la repatriación.

Consulado peruano brinda orientación para el traslado

La intervención consular busca ayudar a la familia a identificar los pasos necesarios para trasladar los restos al territorio peruano. El procedimiento requiere coordinación con las autoridades estadounidenses y el cumplimiento de los requisitos correspondientes para la entrega del cuerpo y su transporte internacional.

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La familia espera completar estas diligencias para llevar a la mujer a su país de origen. Mientras tanto, la causa penal contra su hijo sigue bajo investigación en Florida, sin que las autoridades hayan esclarecido públicamente qué desencadenó el ataque.