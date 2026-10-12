Trump sobre la tregua entre Kiev y Moscú: "hay acuerdo porque yo he dicho que hay acuerdo"

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Washington, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso asegurar este lunes que la tregua energética entre Rusia y Ucrania que él mismo anunció en la víspera está plenamente en vigor, pese a que Moscú ni siquiera ha confirmado su postura al respecto.

"Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo", respondió Trump a periodistas en el exterior de la Casa Blanca.

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Al ser preguntado por la posibilidad de que el Kremlin haya violado dicha tregua, el republicano dijo no tener constancia de ello.

"Lo único que sé es que Zelenski y Putin tienen que reunirse y poner fin a esa guerra ridícula", añadió el mandatario estadounidense, que el domingo anunció que ambos países habían acordado suspender de inmediato los ataques contra sus infraestructuras energéticas en un momento en que las acometidas de Kiev contra las refinerías rusas han encarecido el diésel a nivel global.

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Sin embargo, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó con sorpresa al anuncio, aunque ha dicho estar abierto a un alto el fuego energético, mientras que el Kremlin no ha querido aclarar siquiera su postura al respecto.

Trump volvió a ser crítico con la supuesta falta de voluntad negociadora de Zelenski e indicó que Putin parece más inclinado a firmar la paz.

"Creo que lo que sucede es que él quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que lograr que Zelenski también quiera llegar a un acuerdo", afirmó.

El sábado Trump también criticó duramente los ataques ucranianos a refinerías del país vecino, algo que ha llevado a Washington a autorizar hasta abril operaciones rusas con diésel -sancionadas desde el inicio de la invasión de Ucrania- para controlar la subida de los precios y consideró que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

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