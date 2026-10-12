España y Ecuador destacan su relación amplia, dinámica y su trabajo conjunto por la seguridad

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Quito, 12 oct (EFE).- El embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga Saldanha, y el canciller de la nación andina, Roberto Kury, destacaron este lunes la relación amplia y dinámica entre ambos países, así como el trabajo conjunto para combatir la inseguridad.

Durante la celebración de la Fiesta Nacional de España 2026, el diplomático europeo aseveró que la relación "es cordial, además de profunda y diversa".

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"Se resume en una idea: España quiere ser un socio confiable. Nuestras prioridades como país son las de ustedes, el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible e inclusivo", abundó.

Aseguró que España es pionera en migración circular, que ha beneficiado a 1.118 trabajadores en cuatro años, y destacó el acercamiento en los últimos años entre las autoridades de ambas naciones.

Comentó que se ha ultimado un acuerdo para la homologación de títulos académicos y se avanza en otras áreas, como la protección del patrimonio subacuático, un acuerdo entre los poderes judiciales o la conveniencia de renovar el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones.

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En temas de seguridad sostuvo que Ecuador "no está solo en su lucha contra el crimen organizado. España seguirá apoyando sin reservas los esfuerzos" del Gobierno del país andino para proteger a los ciudadanos de los criminales.

"Las extensas redes del crimen organizado nos afectan a todos, por eso, si los delincuentes no conocen fronteras, tampoco debe conocerlas nuestra cooperación", subrayó.

En el plano económico, dijo que España es uno de los principales inversores en Ecuador, hizo hincapié en la mejora de las relaciones comerciales y subrayó que 2025 supuso "un año de máximos históricos en los flujos comerciales entre España y Ecuador en ambas direcciones".

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Recordó que en la Cumbre Iberoamericana de Cuenca (Ecuador 2024) se firmó el marco de Asociación País, una carta de navegación para orientar el trabajo en cooperación hasta 2028 y posteriormente se aterrizaron las líneas de acción de conformidad con el Plan de Desarrollo de Ecuador, en temas como equidad de género y vulnerabilidad, desarrollo rural e institucional, agua y saneamiento, clima, transición ecológica y energía sostenible, lucha contra la pobreza y desnutrición infantil.

De su lado el canciller Kury comentó Ecuador y España "han consolidado una relación bilateral bien amplia y dinámica".

"España constituye un socio estratégico para el Ecuador y un interlocutor de especial relevancia en el marco de nuestras relaciones con la Unión Europea", apuntó.

Kury indicó que ambas naciones tienen muchas oportunidades en comercio, inversión, seguridad y cooperación, pero también desafíos en temas de movilidad humana y en esto último destacó el respaldo de España en la aspiración de Ecuador por alcanzar la exención de la visa Schengen para estancias de corta duración (hasta 90 días).

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Subrayó en la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos de migración laboral segura, ordenada y regular para ampliar las oportunidades para los ciudadanos.

El ámbito de la seguridad -dijo- constituye un eje prioritario en la relación, pues el Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, enfrenta con determinación a los grupos de crimen organizado transnacional y considera indispensable fortalecer la cooperación internacional frente a estas amenazas.

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