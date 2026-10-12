Agencias

El papa será hospitalizado este martes a mediodía para ser operado de nódulo en el pulmón

Guardar

Ciudad del Vaticano, 12 oct (EFE).- El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

Ayer domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que será operado esta semana para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó el propio pontífice.

PUBLICIDAD

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina" y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

PUBLICIDAD

Según consta en el habitual boletín diario de la Santa Sede, el papa mantuvo siete audiencias esta mañana y, además de Herrera y Lozano, se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs; con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica del África Occidental, Michael Francis Crotty. EFE

Últimas Noticias

Macron alaba "sangre fría" de quienes evitaron "lo peor" en tiroteo en un centro escolar

Infobae

AMP. Carlos Alcaraz cae ante Bergs en Shanghái y se despide del número uno

AMP. Carlos Alcaraz cae ante Bergs en Shanghái y se despide del número uno

Ruto: Nueva agencia africana de 'rating' reforzará la soberanía financiera del continente

Infobae

Heridos con arma de fuego dos docentes de un instituto en el sur de Francia

Heridos con arma de fuego dos docentes de un instituto en el sur de Francia

El festival Verso Libre supera los 2.000 asistentes en sus cuatro jornadas y se afianza en el calendario cultural

El festival Verso Libre supera los 2.000 asistentes en sus cuatro jornadas y se afianza en el calendario cultural