El belga Zizou Bergs elimina a un frustrado Alcaraz en los dieciseisavos de Shanghái

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Shanghái (China), 12 oct (EFE).- El número 3 del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, cayó hoy eliminado (7-5 y 7-6 (4)) a manos del belga Zizou Bergs, situado en la posición número 39 de la clasificación, quien logra así acceder a los octavos de final del Másters 1000 de Shanghái.

Si alguien esperaba que fuese un paseo militar para el murciano, estaba equivocado: el primer zarpazo lo dio el belga. Alcaraz logró romper también el saque de su rival poco después, pero Bergs volvió a hacerlo para llevarse la primera manga al final, apoyado en sus mejores datos en el resto.

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A 'Carlitos' no se le veía nada contento con su juego durante el descanso. Chillaba "¡no puedo jugar por intuición!", y se quejaba del bote de la bola, en su opinión más alto de lo que debería. Desde luego, en el segundo set mejoró su saque: su efectividad en el segundo servicio fue del 100 %... hasta el undécimo juego, donde Bergs volvió a quebrarle.

Con todo de cara, el belga no logró hacer bueno su turno de saque. Alcaraz tiraba de garra y se llevaba el dedo al oído para escuchar bien los vítores de la pista central de Qizhong, pero al final eso no fue suficiente para forzar la tanda de desempate en el 'tie break'.

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El único duelo anterior entre Alcaraz y Bergs data del año pasado, cuando el español se impuso en Tokio, plaza en la que se alzó con el trofeo hace sólo unos días.

Esta fue la tercera ocasión en que Alcaraz disputó el campeonato de Shanghái, una plaza en la que su mejor resultado hasta ahora fueron los cuartos de final de 2024, cuando cayó ante el checo Tomas Machac.

El murciano aseguró la semana pasada que generalmente llegaba cansado a esta fase de la temporada, pero que ahora se veía más "fresco" tras pasarse varios meses en el dique seco a causa de una lesión.

El próximo rival de Bergs será el ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el monegasco Valentin Vacherot, el vigente campeón del torneo shanghainés.