Buxadé asegura que Vox auditará las nacionalizaciones concedidas por la 'ley de nietos' si llega al Gobierno

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El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha asegurado que su partido auditará todas las nacionalizaciones que se hayan obtenido gracias a la 'ley de nietos' si llega al Gobierno y goza de "una fuerza suficiente".

Así, ha afirmado que se exigirán "todas las responsabilidades penales" a los "funcionarios" que hayan "certificado algo que no responde a la realidad" y "aceptando el fraude, la ocultación o la falsedad", en una entrevista en 'Horizonte' en Cuatro, recogida por Europa Press.

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Unas palabras que se producen horas después de que el Tribunal Supremo haya decidido mantener la suspensión del derecho a voto de las personas que hayan sido nacionalizadas gracias a la denominada 'ley de nietos'.

Se trata de una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados que tuvieron que abandonar el país por motivos políticos o religiosos, entre otros.

Buxadé ha celebrado que no puedan votar "todas esas personas que han sido inscritas en el censo de los españoles residentes en el exterior" porque, ha afirmado, "efectivamente existe una indiscutible duda, más que razonable, de que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la instrucción ilegal de Sofía Puente que cambió totalmente el sentido de la disposición adicional octava" de la norma.

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En este sentido, ha insistido en que podrán votar quienes acrediten mediante "prueba fehaciente" que es "hijo o nieto de exiliado"; que dicho exiliado era "originariamente español"; y que perdió la nacionalidad a consecuencia del exilio, según ha desarrollado también en una publicación en 'X'.

"No estamos ante un reconocimiento de la nacionalidad para nietos de exiliados, sino directamente el regalar la nacionalidad a cientos de miles de personas que no tienen vínculo alguno con España, pero que sobre todo es que no es lo que decía la ley", ha rematado el dirigente de Vox.

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