Ucrania vuelve atacar a la empresa de internet rusa Yandex

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La empresa de internet más importante de rusia, Yandex, ha informado este domingo de un ataque contra un centro de datos en Vladimir, a unos 170 kilómetros al este de Moscú, que ha resultado dañado en un ataque de un dron.

El ataque ha provocado la suspensión de toda la actividad del centro de dato, pero ya por la tarde del domingo la empresa ha indicado que están restableciendo gradualmente el servicio.

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No se ha informado de heridos, pero sí se han detectado interrupciones del servicio de internet en varias regiones rusas e incluso en otros países en aplicaciones de pago o de transporte.

El gobernador de la región de Vladimir, Alexander Avdeev, ha dado cuenta en redes sociales de ataques con drones ucranianos que han dejado a 5.000 vecinos sin corriente eléctrica.

El martes y el viernes fueron atacadas sedes de Yandex en Sassovo, en la región de Rizan, y en Kaluga. También Rusia ha atacado centros de datos ucranianos.

Por otra parte, las autoridades rusas han informado de un muerto en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y de dos fallecidos más en un ataque nocturno sobre una vivienda en Lisichansk, en Lugansk.