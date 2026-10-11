Ministro ucraniano responde a Trump que Zelenski cuenta con el apoyo del pueblo

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Berlín, 11 oct (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, salió al paso de las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, pidiendo el relevo de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y aseguró que éste último tiene el respaldo de su pueblo y que sólo a él le corresponde decidir sobre este asunto.

“El presidente Zelenski lidera nuestra nación en tiempos de guerra: una guerra por la independencia, la libertad y la dignidad. Cuenta con el apoyo del pueblo ucraniano, y este tiene derecho a decidir”, dijo Sibiga en su cuenta de X.

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Según Sibiga, las declaraciones procedentes del extranjero muestran justamente que Zelenski está desempeñando bien su trabajo.

"Merece apoyo", afirmó el jefe de la diplomacia ucraniana.

Sibiga dijo también que tras algunos "desarrollos contraproducentes" -en alusión a las declaraciones de Trump que habían estado precedidas por el acuerdo de EEUU con Rusia para comprar diésel- se habían dado intensos contactos con los aliados. EFE