Más de 2.000 inscritos de 29 países para los Premios Verdes en Ecuador

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Quito, 11 oct (EFE).- Un total de 2.087 proyectos socioambientales procedentes de 29 países se inscribieron para la edición XI de los Premios Verdes, que se fallarán este mes en la ciudad ecuatoriana de Cuenca (sur), informó este domingo, el presidente de Premios Verdes, Gustavo Manrique.

Premios Verdes es un movimiento regional que encuentra, conecta y amplifica proyectos y líderes que impulsan soluciones sostenibles en América Latina y el Caribe.

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Nació en Ecuador en 2013 y, a lo largo de más de una década, ha recibido más de 22.000 proyectos provenientes de 53 países, construyendo una comunidad internacional vinculada con innovación ambiental, impacto social, conservación, tecnología, economía circular y desarrollo sostenible.

Su modelo integra convocatoria internacional, evaluación técnica, fortalecimiento de capacidades, mentorías, visibilidad, conexiones estratégicas y espacios para acercar soluciones a empresas, academia, gobiernos, organismos internacionales y potenciales fuentes de financiación.

Manrique dijo a EFE que de los 2.087 proyectos presentados se seleccionaron a los mejores 500 de 21 países, y de ellos han quedado como finalistas 52, de los cuales se elegirá en Cuenca a los diez mejores el próximo 22 de octubre al cierre de 72 conferencias, que comenzarán el día 19 con temas como economía azul y océanos; innovación y tecnología para el clima, ciudades sostenibles, entre otros.

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La mayor parte de los proyectos provienen de Ecuador (11) y Colombia (10), seguidos por México (7); Argentina y Perú (5 cada uno); Bolivia y Chile (3 cada uno); Brasil, Costa Rica y Panamá (2 cada uno), El Salvador y República Dominicana (uno cada uno).

Premios Verdes recibe proyectos en diez categorías: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Green Tech.

Manrique anotó que la mayoría de los proyectos semifinalistas son sobre economía circular (153), le siguen Desarrollo Humano (91), Ecosistemas Terrestres (69), Agricultura y Producción de Alimentos (68), y Ciudades y Comunidades Resilientes (58).

El presidente de Premios Verdes -quien fue ministro de Ambiente y canciller de Ecuador- aseguró que durante todo el año han trabajado "en un plan de fortalecimiento o de generación de capacidades de los 2.087 proyectos", en distintos niveles a través de retroalimentación, educación virtual, capacitaciones presenciales, conferencias sobre educación ambiental y social, y acercamiento a entidades medioambientales.

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"El planeta y la humanidad necesita más personas preparadas para enfrentar la triple crisis planetaria", dijo en referencia al cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Según Manrique, Premios Verde existe "porque el 85 % de los proyectos no logran sobrevivir más de dos años por falta de capacidades en administración, por falta de contactos y por falta de acceso a recursos. Lo que pretendemos nosotros es construir capacidades de manera gratuita durante todo el año", señaló.

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Además apoyan en la búsqueda de mercados, socios, en expansión y tecnología.

Como parte de los resultados de los Premios Verdes, 3.511 comunidades implementaron prácticas de economía circular en sus cadenas de valor; 763.000 toneladas de materiales fueron reducidas, recicladas y/o reutilizadas; más de 73.000 hectáreas de bosque fueron conservadas y/o restauradas. EFE

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