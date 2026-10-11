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Cinco desaparecidos en nuevas inundaciones en Nepal

11/10/2026 October 11, 2026, Kathmandu, Nepal: Photo taken from Social Media shows a debris-laden flash flood flows through the Budhi Gandaki River following a landslide between Lokpa and Chumling in Chum Nubri Rural Municipality-6, Gorkha, Nepal on October 11,2026. The flood swept away several houses and bridges in Chum Nubri and Dharche areas. SOCIEDAD Sunil Sharma / Zuma Press / Europa Press
11/10/2026 October 11, 2026, Kathmandu, Nepal: Photo taken from Social Media shows a debris-laden flash flood flows through the Budhi Gandaki River following a landslide between Lokpa and Chumling in Chum Nubri Rural Municipality-6, Gorkha, Nepal on October 11,2026. The flood swept away several houses and bridges in Chum Nubri and Dharche areas. SOCIEDAD Sunil Sharma / Zuma Press / Europa Press
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Cinco personas están desaparecidas tras las últimas inundaciones que han afectado a Nepal y que han destruido varias casas y puentes en el distrito de Gorja.

Las autoridades han informado de que hasta 47 personas han sido rescatadas tras la crecida del río Budhi Gandaki que ha arrastrado restos y lodo por toda la zona afectada, según la última información publicada por la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Desastres de Nepal.

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La zona más afectada está entre las localidades de Lokpa y Chumling, donde se han registrado las desapariciones de dos mujeres y tres hombres.

El Ejército ha desplegado cuatro helicópteros de rescate y ha evacuado a 47 personas de las zonas afectadas. Un total de 437 efectivos, 127 de ellos militares y 133 policías han sido movilizados para responder a la inundación.

Las autoridades han instado a la población de la zona a mantenerse en las zonas de seguridad y a evitar puentes y carreteras que puedan ser peligrosas.

El pasado 26 de agosto una riada en la frontera con China mató a más de 1.500 personas y hay más de 6.150 personas en paradero desconocido. Al balance de víctimas facilitado por las autoridades de Nepal se suman 43 muertos y más de 500 desaparecidos en el lado chino. Además, India ha confirmado el hallazgo de al menos tres cuerpos en su territorio que habrían sido arrastrados por las aguas.

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