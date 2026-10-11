La tensión comercial entre China y la UE marca el Salón Mundial del Automóvil de París

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París, 11 oct (EFE).- El Salón Mundial del Automóvil de París, considerado el más antiguo del mundo y que cumple su 91º edición, comienza el lunes en un duro contexto para el sector automotriz europeo debido a la fuerte competencia china, ante la que Bruselas intenta blindarse con nuevas restricciones a las importaciones.

Esta cita bianual, que se celebra entre el 12 y el 18 de octubre en el espacio de exposiciones de la Puerta de Versalles (sur de París), cuenta en este 2026 con una mayor presencia de constructores que en las anteriores ediciones (61, frente a los 48 de 2024 y los 24 de 2022). Cerca de una treintena de estos son asiáticos (25 de China).

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Este interés de las marcas por el Salón supone una especie de renacimiento, pues estuvo a punto de desaparecer debido a sus altos costos de organización. Para dar más empaque a este renacimiento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estará presente en la jornada inaugural.

Las marcas chinas como BYD, Chery (con sus firmas Omoda y Jaecoo), Geely y GAC estarán presentes. BYD, por ejemplo, ocupará un puesto de 1.000 metros cuadrados.

Entre los constructores europeos, dos prototipos están llamados a captar la atención: el Citroën 2CV Eléctrica (cuya meta es que se comercialice a partir de 2028 por 15.000 euros la unidad) y el monovolumen eléctrico Renault E-Space Concept.

Además de los aranceles de hasta el 45 % que la UE impone a los vehículos chinos eléctricos 100 %, la Comisión Europea (CE) acaba de pactar un estricto principio de acuerdo con el Ministerio de Comercio chino para reducir a la mitad la importación de coches híbridos y enchufables (PHEV) en los próximos cuatro años.

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Durante los seis días del Salón, destacará la jornada del martes 13 de octubre, cuando se reunirán algunos de los consejeros delegados más relevantes de la automoción: el de Stellantis, Antonio Filosa; el del grupo Renault, François Provost; el de Volskwagen, Oliver Blume; y el de XPENG, Xiaopeng He.