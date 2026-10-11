Javier Bardem afronta con ilusión su debut teatral: "Se ha conjugado todo para que suceda"

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Londres, 11 oct (EFE).- El actor español Javier Bardem se mostró este domingo ilusionado ante su inminente debut en el teatro el próximo mes de noviembre en Madrid con 'Chéjov, Chéjov', un reto que afronta a sus 57 años porque, según declaró a EFE en Londres, "se ha conjugado todo para que suceda".

"Se ha conjugado todo para que suceda y así lo haremos, todos con la ilusión de traer esas historias delante de un público en una sala que es pequeña, es limitada, pero bueno, hace que la experiencia sea más íntima", comentó hoy a EFE el oscarizado intérprete durante la presentación de su película 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, en el Festival de Cine de Londres.

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A partir del 5 de noviembre y hasta el 31 de enero, y en su primera vez sobre las tablas, Bardem interpretará una obra creada por "su mentor", el director de teatro argentino Juan Carlos Corazza, a partir de textos del dramaturgo ruso Anton Chéjov que el actor define como "ricos en detalle" y "maravillosos para actuar".

En la obra, que ya ha agotado las localidades para todas las funciones en el Espacio Zafra, el actor estará acompañado por Rafael Castejón, Manuela Velasco, Ben Temple o Alicia Borrachero.

Pese a su apretada agenda y los ensayos de la obra, Bardem ha encontrado un hueco para viajar hasta la capital británica, donde además de presentar dos de sus últimas películas, 'El ser querido' y 'Búnker', también ha protagonizado este domingo una de las llamadas 'Screen Talks' del festival de cine, donde dio más detalles sobre esta primera experiencia teatral, además de repasar toda su trayectoria profesional.

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En esta charla, el actor explicó que la idea de probar en el teatro había rondado su cabeza durante mucho tiempo, pero siempre habían surgido películas por el camino o se sentía inseguro, así que al hacerlo de la mano de Corazza -quien mejor le conoce, dice- quiso tener la experiencia de reencontrarse con la audiencia.

También habló de su infancia, de todo lo que aprendió de su madre, la también intérprete Pilar Bardem, de la experiencia de trabajar con diferentes directores; y además revisitó algunas de las escenas y anécdotas de sus películas más míticas, como 'No es país para viejos' (2007), que le valió un Óscar, 'Biutiful' (2010), o su aparición en la saga de James Bond en 'Skyfall' (2012). EFE

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(Vídeo)