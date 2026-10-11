Alonso Caparrós se convierte en abuelo a los 55 años y comparte su imagen más tierna

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El conocido presentador y colaborador televisivo, que ha compartido abiertamente con el público su evolución personal y familiar en los últimos años, ha dado la bienvenida a un nuevo miembro en su familia. Este nacimiento marca un hito muy especial para el comunicador, quien ya había expresado en anteriores ocasiones la enorme ilusión y las ganas que tenía de estrenarse en este nuevo rol vital. La feliz noticia llega meses después de que el propio Caparrós anunciara con gran entusiasmo el embarazo de su hija Claudia en pleno directo televisivo, un momento que conmovió a sus compañeros y a la audiencia. Durante toda la dulce espera, el colaborador no ocultó sus ganas de consentir a la pequeña y hasta bromeó en sus intervenciones sobre el tipo de abuelo que quería ser, asegurando entre risas que intentaría ganarse el cariñoso apelativo de "abuelo sabrosón". Finalmente, la espera ha terminado y la recién nacida ya está en brazos de su familia. Para inmortalizar este primer e inolvidable encuentro, el feliz abuelo ha querido hacer partícipes a sus seguidores compartiendo un tierno vídeo en sus redes sociales, donde se puede apreciar la enorme carga emocional del momento. "Mi primer abrazo con mi nieta... nunca más en toda la historia del universo volverá a repetirse este instante", ha escrito el presentador junto a las imágenes, dejando constancia del profundo amor que ya siente por la pequeña. Con esta emotiva bienvenida, Alonso Caparrós inicia una nueva y prometedora etapa familiar centrada en el cuidado y disfrute de su nieta. El nacimiento no solo consolida la unión y el gran momento que atraviesa con sus hijos, sino que llena de felicidad un hogar que celebra la vida por todo lo alto. Desde la crónica social, nos sumamos a la alegría de la familia Caparrós ante este bellísimo e irrepetible instante.