Íñigo Onieva conquista Hollywood: Gwyneth Paltrow se rinde ante la gastronomía de 'Casa Salesas'

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Íñigo Onieva vuelve a situarse en el foco de atención por su faceta empresarial. El marido de Tamara Falcó está detrás de Casa Salesas, uno de los restaurantes de moda de Madrid, que combina gastronomía, diseño y un ambiente cosmopolita en pleno barrio de Justicia. Ahora, el nombre del establecimiento cobra especial interés tras la recomendación que Gwyneth Paltrow, una de las actrices más conocidas de Hollywood y fundadora de Goop, ha compartido directamente a través de su cuenta oficial de Instagram. Ubicado en la calle Fernando VI, Casa Salesas abrió sus puertas en 2024 como una apuesta empresarial de Onieva junto a varios socios. El local ofrece una propuesta gastronómica de inspiración mediterránea en un espacio diseñado para convertirse también en punto de encuentro social, con una cuidada decoración y una carta que combina platos para compartir y coctelería. Desde sus comienzos, el restaurante ha contado con el respaldo del entorno más cercano de Íñigo Onieva. Tamara Falcó e Isabel Preysler estuvieron entre las primeras visitantes del establecimiento, mostrando su apoyo al empresario en esta nueva aventura profesional. Un proyecto con el que el marido de la marquesa de Griñón continúa desarrollando su trayectoria más allá de su conocida relación con la hija de Isabel Preysler. La mención en las redes sociales de la oscarizada actriz sitúa a Casa Salesas en el radar internacional, atrayendo las miradas no solo del público nacional sino también de los amantes de las tendencias de Hollywood.