García-Page dice estar "muy cerca de despejar" si concurre de nuevo a la Presidencia de C-LM

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dice estar "muy cerca de despejar" si concurre de nuevo a la Presidencia de Castilla-La Mancha, en las elecciones autonómicas que se celebrarán en el 2027, aunque todavía "no tiene un planteamiento cerrado".

Así lo ha indicado en una entrevista con 'Encastillalamancha', que recoge Europa Press, aunque el titular del Ejecutivo regional no es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto. El pasado mes de junio, en un desayuno informativo con esta agencia de noticias, aseguraba que aún no tenía decidido si será candidato, una decisión sobre la que pesan condicionantes "estrictamente personales y familiares".

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"Estoy cerca de despejar mis debates personales y familiares" asegura el presidente regional, que preguntado por ENCLM sobre si decidirá antes de la la primavera de 2027, como se había marcado, señala estar "muy cerca de despejar" sus "reflexiones personales, que son muy necesarias".

En este medio, donde García-Page dice estar aprovechando la situación de convocatoria electoral para ahondar en dichas reflexiones, defiende que el único elemento que podría "aminorar" su "ilusión" de volver a concurrir a los comicios sería que su familia le pidiese que no lo haga.

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Lo que afirma no contemplar el secretario regional de los socialistas es que Ferraz promueva primarias en Castilla-La Mancha para mandar a alguien que le sustituya.