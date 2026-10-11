Agencias

Al menos 109 muertos y más de 116 desaparecidos al volcar un barco de migrantes en Yibuti

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Nairobi, 11 oct (EFE).- Al menos 109 migrantes, entre ellos 15 niños, han muerto y más de 116 están desaparecidos tras volcar un barco que transportaba a 350 personas en la costa de Yibuti, informó este domingo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La embarcación viajaba de Yibuti a Yemen cuando volcó cerca de la localidad costera de Guhere, en la región de Obock (norte), durante la noche del 8 al 9 de octubre pasados, según relataron los supervivientes a la OIM. EFE

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