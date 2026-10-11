Pakistán declara el estado de emergencia en la provincia de Jáiber Pastunjua por el deterioro de la seguridad

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El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha firmado este domingo un decreto que permite declarar el estado de emergencia en la provincia de Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán en el norte del país, tras aprobar una recomendación del Ejecutivo federal ante el agravamiento de las situación de seguridad y el apunte de la actividad terrorista en la región.

Zardari ha confirmado la medida a través de un comunicado difundido en redes sociales en el que ha señalado que la decisión responde a la situación de orden público en la provincia norteña y se fundamenta en los artículos 232 y 234 de la Constitución paquistaní.

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La aprobación presidencial culmina un proceso iniciado durante una reunión extraordinaria del gabinete federal, encabezada por el primer ministro, Shehbaz Sharif, en la que los ministros han analizado el deterioro de la seguridad y la evolución de la lucha contra el terrorismo en la región.

Según la oficina del primer ministro, el Gobierno ha examinado "en detalle" los crecientes problemas de orden público en la provincia, manifestando su preocupación por la que ha descrito como una aparente falta deliberada de implicación por parte de las autoridades regionales en las operaciones contra el terrorismo.

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Tras deliberar sobre la gravedad de la situación, los miembros del Ejecutivo han acordado recomendar al primer ministro que solicitara al presidente el ejercicio de sus competencias constitucionales para declarar la emergencia en Jáiber Pastunjua. La propuesta ha sido remitida posteriormente a la Presidencia para su aprobación definitiva.

En su comunicado, la oficina del presidente ha explicado que la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta la recomendación del jefe de Gobierno, los informes de los organismos competentes sobre el estado de la seguridad en la provincia y el fracaso de las negociaciones mantenidas con delegaciones gubernamentales.

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EL GOBERNADOR PIDE PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO

Por su parte, el gobernador de Jáiber Pastunjua, Faisal Karim Kundi, ha respaldado a proclamación presidencial y ha asegurado que los habitantes de la provincia desean estabilidad, seguridad y desarrollo frente a los episodios violentos y el desorden.

Kundi ha presentado la medida como "una decisión para el establecimiento de la paz, la prosperidad de su pueblo y el desarrollo" y ha hecho un llamamiento general a la población paquistaní para deje las diferencias políticas a un lado y se una por "la paz de (su) provincia, la protección de (su) pueblo y el futuro de las generaciones venideras".

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"Nuestra provincia ha dado sacrificios incalculables en la guerra contra el terrorismo. Nuestro pueblo, el Ejército de Pakistán, la Policía, los civiles (...) han dado sus vidas por la paz. Ha llegado el momento de que no dejemos que estos sacrificios se pierdan en vano y, juntos, establezcamos una paz duradera en nuestra provincia", ha declarado el gobernador en un mensaje compartido en redes sociales.

Asimismo, en declaraciones recogidas por la cadena GeoTV, ha advertido de que las autoridades actuarán contra quienes provoquen disturbios, incumplan le ley o intenten tomarse la justicia por su mano. "Se tomarán medidas contra quienes alteren el orden público", ha aseverado, instando a la población a mantener la calma y respaldar los esfuerzos gubernamentales.

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La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.