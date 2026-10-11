Argentina condena ataques de rebeldes hutíes contra aeropuertos de Arabia Saudí

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Buenos Aires, 11 oct (EFE).- Argentina expresó este domingo su condena a los ataques perpetrados por los insurgentes chiíes hutíes de Yemen contra las instalaciones de los aeropuertos de Riad y Abha, en Arabia Saudí.

"La República Argentina condena en los términos más firmes los ataques perpetrados por la milicia hutí contra las terminales aéreas de Riad y Abha, esta última en el suroeste del Reino, que han provocado la víctimas mortales y numerosos heridos", señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

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El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, sostuvo que "estos actos, dirigidos contra infraestructura civil esencial, son injustificables y contrarios al derecho internacional".

"Argentina expresa su plena solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Arabia Saudita y transmite sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales", indica el comunicado.

El Gobierno argentino añadió que "reafirma su rechazo a toda forma de agresión que vulnere la soberanía de los Estados y ponga en riesgo la estabilidad y la paz en la región de Medio Oriente".

El pasado miércoles los rebeldes hutíes de Yemen atacaron los aeropuertos internacionales Rey Jalid, en Riad, y Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, con un saldo de tres muertos y una treintena de heridos de varias nacionalidades.

Este sábado volvieron a atacar el aeropuerto de Riad, con un saldo de doce muertos -entre ellos, cuatro saudíes y un estadounidense- y 309 heridos, según las autoridades saudíes.

Los ataques han provocado condenas de varios países árabes, que calificaron las acciones contra instalaciones de aviación civil como una amenaza para los pasajeros, el personal aeroportuario y la seguridad regional.

Los hutíes, respaldados por Irán, sostienen que sus ataques contra objetivos saudíes, incluidos aeropuertos, instalaciones militares y energéticas, responden a los bombardeos previos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen, en apoyo a las fuerzas del Gobierno de ese país reconocido internacionalmente, bombardeos que también incluyen objetivos civiles como el aeropuerto de Saná.

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Arabia Saudí interviene militarmente en Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, a finales de 2014. EFE