3-2. La Real Sociedad se lleva un encuentro loco con dos expulsiones

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San Sebastián, 11 oct (EFE).- La Real Sociedad consiguió imponerse al Deportivo de A Coruña (3-2) en un partido marcado por la efectividad local en la primera mitad y un frenético tramo final condicionado por los goles y las expulsiones.

El partido comenzó con un Deportivo mucho más propositivo, que dispuso de un par de ocasiones desbaratadas por Mamadou Sarr, al bloquear un disparo de Bil Nsongo, y por Álex Remiro, al repeler un lanzamiento casi sin ángulo de Yeremay Hernández.

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En el minuto 29, en un saque de esquina lanzado en corto por Carlos Soler, el centrocampista tiró una pared con Guedes y puso un centro al segundo palo donde, libre de marca, Jon Martín conectó un certero cabezazo a la escuadra izquierda para inaugurar el marcador.

Cinco minutos después, la Real Sociedad amplió diferencias en una jugada en la que, tras un balón suelto en el área, Sucic recogió el esférico y retrasó la pelota para el golpeo de Yangel Herrera. El disparo del venezolano rebotó en un zaguero visitante y el rechace le cayó franco a Arsen Zakharyan, quien, con la zurda, superó a Leo Román con un remate raso y ajustado.

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Al filo del descanso, en un tiro libre directo botado por Luismi Cruz, el extremo puso un gran balón dentro del área que despejó de puños Álex Remiro. La pelota volvió a los pies del gaditano, que puso un nuevo centro al corazón del área para el testarazo de José María Giménez, cuyo remate se envenenó y obligó a intervenir de nuevo al guardameta de Cascante.

Ya en la segunda parte, en el minuto 54, Ander Barrenetxea recuperó la pelota en su propia área y conectó un pase en largo con Gonçalo Guedes. El extremo portugués corrió al espacio, armó y culminó él solo el contragolpe, sacando un potente zurdazo cruzado inapelable para Leo Román, situando el 3-0 en el marcador.

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Más tarde, Adama Traoré corrió por banda derecha y puso un centro medido para Bil Nsongo, cuyo testarazo centrado obligó a intervenir a Álex Remiro para mandar el balón a córner.

En el minuto 61, el Deportivo de A Coruña recortó distancias gracias a un gol de Mario Soriano desde fuera del área. Adama volvió a recibir en el costado derecho y retrasó el esférico hacia Riki Rodríguez, quien de primeras y de tacón asistió a Mario Soriano en la frontal. El remate raso y ajustado del madrileño se coló junto a la cepa del poste izquierdo de la portería de Remiro.

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Cinco minutos después, el colegiado señaló penalti a favor del conjunto visitante y mostró la tarjeta roja directa a Pablo Marín. En un saque de esquina botado por el Deportivo, el balón fue peinado al segundo palo y, en la disputa por la posición, Pablo Marín derribó con un agarrón a Bil Nsongo. Yeremay Hernández fue el encargado de ejecutar la pena máxima y transformó el penalti engañando a Remiro para firmar el 3-2.

En el minuto 70, en un rápido contragolpe visitante, Álex Remiro realizó una gran estirada tras un fuerte disparo de Adama Traoré. Sin embargo, de haber terminado en gol, la jugada no habría subido al marcador al señalar el colegiado una falta previa del propio Adama Traoré sobre Mamadou Sarr.

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A falta de diez minutos para el final, volvió a aparecer la figura de Álex Remiro para despejar un derechazo raso de Yeremay Hernández, quien aprovechó una pérdida del conjunto local en campo propio.

En el minuto 83, Mikel Oyarzabal dispuso de una ocasión franca para anotar el cuarto tanto y dar la tranquilidad a su equipo. Sucic filtró un pase al desmarque del capitán, quien le ganó la espalda a José María Giménez para medirse a Leo Román. Sin embargo, el guardameta del conjunto gallego achicó espacios con rapidez y evitó el gol con una intervención de gran mérito.

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En el minuto 90, Oyarzabal le ganó la posición a Lorenzo Amatucci en un balón aéreo, el atacante se disponía a encarar en solitario la meta rival y el futbolista italiano lo derribó con un agarrón por detrás, lo que supuso la expulsión con tarjeta roja directa al desbaratar una ocasión manifiesta de gol.

- Ficha técnica

3 - Real Sociedad: Remiro; Marín, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Carlos Soler (Zubeldia, min. 69); Zakharyan (Ochieng, min. 56), Sucic, Barrenetxea (Fort, min. 88); Guedes (Oyarzabal, min. 56).

2 – Deportivo: Leo Román; Ximo (Altimira, min. 56), Giménez, Ede, Quagliata (Jensen, min. 79); Mario Soriano, Villares (Amatucci, min. 56); Mella (Riki, min. 46), Luismi (Adama, min. 56), Yeremay; Bil Nsongo.

Goles 1-0, min. 29: Jon Martín. 2-0, min. 34: Zakharyan. 3-0, min. 54: Guedes. 3-1, min. 61: Mario Soriano. 3-2, min. 69: Yeremay.

Árbitro: Miguel Sesma (C. Riojano). Expulsó al futbolista local Pablo Marín (min. 66) y al visitante Amatucci (min. 90). Amonestó con tarjeta amarilla al local Yangel Herrera (min. 94), y al visitante Giménez (min. 71)

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la LaLiga EA Sports, disputado en Anoeta ante 33.644 espectadores.